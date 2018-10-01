На вокзале в Екатеринбурге пассажиров встречают с оркестром

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-01T13:18:27+03:00

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В первый день октября жителей и гостей города встречают на вокзале в Екатеринбурге с оркестром. Такой подарок сделали пассажирам в честь 15-летия со дня образования ОАО «РЖД», которое отмечается 1 октября.

На улице перед зданием вокзала пассажиров встречает «Военный оркестр» и коллектив «Урал-Бэнд». Этот танцующий оркестр под управлением Александра Павлова хорошо знаком уральцам – он выступает на всех праздничных железнодорожных мероприятиях, участвует в торжественной встрече поездов на вокзале.

Пассажирам устроили праздникФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня для екатеринбуржцев и гостей города в исполнении двух оркестров прозвучат известные марши, а также популярные отечественные и зарубежные мелодии. Таким образом железнодорожники хотят напомнить, что первые вокзалы России служили одновременно и пассажирскими зданиями, и залами, в которых устраивались концерты (Vauxhall – «Воксхолл»), - рассказали в пресс-службе компании.

Концерты в честь Дня Компании пройдут и на других крупных вокзалах Свердловской магистрали – Пермь-2, Нижний Тагил, Сургут, Тюмень, чтобы время в ожидании поездов пассажиры провели приятно и с пользой.