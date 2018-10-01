Металлургов ВИЗ-Стали наградили в честь юбилея цеха холодной прокатки

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-01T13:11:10+03:00

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В связи с 45-летием цеха холодной прокатки ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК)

26 лучших работников предприятия удостоены городских, районных и корпоративных наград. Представители администрации и профсоюзной организации завода вручили их металлургам на торжественных собраниях трудовых коллективов.

- Почетные грамоты и благодарности администрации Екатеринбурга получили термист цеха холодной прокатки Евгений Шалашов, бригадир по отделке и упаковке металла Александр Калганов, краномашинист Галина Партина, вальцовщик Николай Петров, оператор поста управления Артем Швидун. Еще 10 работников удостоены наград администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. 11-ти заводчанам вручены корпоративные знаки отличия, - отметили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Отличившиеся работники наряду с наградами получат денежные вознаграждения.

Фото цеха холодной прокатки можно посмотреть по ссылке.