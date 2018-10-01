Проверка слуха: жительница Екатеринбурга продает челюсть мамонта за 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-01T10:57:57+03:00

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В Екатеринбурге активно обсуждают продажу через интернет уникальной археологической находки – челюсти мамонта, которую жительница уральской столицы Яна якобы нашла на месте, где раньше располагалось Пермское море.

По слухам, стоимость товара на сервисе «Юла» составила 150 тысяч рублей, и сегодня челюсть мамонта удалось продать. Интересный товар в высоту составляет 37 сантиметров, в ширину – 57 сантиметров, а длина одного из зубов – 23 см. Указано, что находка находится в хорошем состоянии.

Информация о находке разошлась по интернету. Фото: скрин

Редакция «Комсомолки» связалась с продавцом товара, но Яна категорически опровергла продажу археологического раритета.

- Меня кто-то «троллит» наверное. Ничего такого я не выставляла на свою страничку и, тем более, не продавала, - рассказывает Яна.

Действительно, на страничке женщины в представленных товарах информации о челюсти мамонта нет. Нет ее и в разделе проданных Яной товаров.