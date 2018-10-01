Отопительный сезон в Екатеринбурге, или что делать, если батареи в вашем доме все еще холодные

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-01T09:41:49+03:00

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Сегодня Екатеринбург, по первоначальным планам коммунальщиков, должен был стать полностью отапливаемым. Однако, многие горожане, проснувшись, обнаружили, что батареи в их квартире все еще холодные. Тем временем столбики термометра за окном утром застыли на отметке 0 градусов.

Разъясняем, что делать (конечно, кроме заворачивания себя в плед и согревания горячим чаем), если вы до сих пор замерзаете.

Сезон подключения к теплу начался в городе еще 17 сентября. Сначала коммунальщики заполняют магистральные трубопроводы горячей водой, потом запускают ее циркуляцию по трубам. После этого к процессу подключаются управляющие компании и ТСЖ, потому что именно они держат руку на «задвижке», которая пустит тепло в ваш дом. И если в соседних домах уже тепло, а у вас от холода "зуб на зуб не попадает", смело звоните в свою УК или ТСЖ.

Если вины "местных" коммунальщиков нет, стоит обратиться в Центральную диспетчерскую службу по номеру 005 или позвонить по "горячей линии" - 8-(343)-222-3-005, 371-11-75.

Или же набрать отдел ЖКХ своего района:

Кировский: +7 (343) 374-15-46, +7 (343) 374-11-98, +7 (343) 375-27-39

Орджоникидзевский: 304-25-40, 304-25-43

Ленинский: 301-20-07

Железнодорожный: 304-79-56, 304-79-59

Чкаловский: 210-55-12

Октябрьский: 304-26-09

Верх-Исетский: 376-89-16

В конце прошлой недели замглавы Администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко рассказал, что к 1 октября коммунальщики все же не успеют включить батареи во всем городе, но обязательно сделают это до 10 октября.