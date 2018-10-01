Уральцам ко Дню пожилого человека бесплатно проверят зрение

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-01T09:47:03+03:00

Куда обращаться желающим за 10 минут узнать главную информацию о своем зрении

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С 1 по 7 октября в Екатеринбурге стартует Неделя здоровых глаз, приуроченная ко Дню пожилого человека. В ходе благотворительной акции для всех желающих откроет свои двери клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. Святослава Федорова. Дни открытых дверей проходят под эгидой «Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий им. С.Н. Федорова» и позволяют провести экспресс-диагностику глаз взрослым и детям старше 3-х лет.

С 10.00 до 19.00, в режиме живой очереди (без предварительной записи) абсолютно бесплатно специалисты клиники проведут всем желающим измерение глазного давления и компьютерную проверку остроты зрения (не включает выписку рецепта на очки).

Статистика ВОЗ свидетельствует: катаракта и глаукома – основные болезни, приводящие в старшем возрасте к снижению зрения и слепоте. После 60-ти лет катаракта - примерно у каждого третьего.

Главврач клиники Романенко Борис Витальевич, кандидат мед. наук, офтальмохирург с 29-летним стажем рассказывает об опасности катаракты и глаукомы. Фото: предоставлено клиникой микрохирургии "ГЛАЗ" им. Святослава Федорова

Глаукома (постоянно высокое внутриглазное давление) опасна тем, что зачастую протекает бессимптомно. Т.е. человек повышения глазного давления не ощущает! В результате приходит к врачу, когда болезнь уже в развитой стадии, когда необратима потеря зрения.

При необходимости (если экспресс-диагностика выявит какие-либо проблемы) пришедшие на акцию получат полное диагностическое обследование, чтобы сформировать план дальнейшего лечения, на льготных условиях со скидками до 50%, а при потребности в очках приобрести любую из понравившихся оправ можно будет за полцены.

Дни открытых дверей с 1 по 7 октября с 10:00 до 19:00 по адресу: Екатеринбург, Н. Никонова, 18, (ст. метро "Динамо" напротив ДИВСа)

Экспресс-проверка занимает 2-3 минуты, проводится на компьютерном офтальмологическом оборудовании последнего поколения бесконтактным методом. Фото: предоставлено клиникой микрохирургии "ГЛАЗ" им. Святослава Федорова

Измерение глазного давления и экспресс-проверка остроты зрения на авторефрактометре не включают определение диоптрий и выписку рецепта на очки.

На Дни открытых дверей запись по телефону не требуется, экспресс-диагностика занимает до получаса и проводится в режиме живой очереди. Телефон для справок (343)270-00-30 klinikaglaz.ru