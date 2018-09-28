Ищут третий день: уральская журналистка пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-28T15:27:13+03:00

Женщина поехала на рабочую встречу, но до места так и не добралась

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На Урале третьи сутки ищут пропавшую по дороге на работу журналистку Znak.com. Ирина Крючкова является координатором челябинской редакции интернет-газеты и 26 сентября отправилась в столицу Южного Урала.

Последним человеком, с кем разговаривала корреспондент, была женщина, с которой Ирина договаривалась о встрече. Крючкова позвонила ей и сообщила, что никак не может договориться с водителем о месте высадки. После этого мобильник журналистки стал недоступен.

По данным биллинга, телефон Ирины Крючковой был зафиксирован на улице Чичерина в Челябинске, а затем в районе РК «Галактика развлечений».

- Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области, - сказала шеф-редактор сайта Аксана Панова. - Всех, кто видел Ирину или знает о ее местонахождении, просим звонить по указанным номерам.

Приметы пропавшей журналистки: на вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто.

Контактные телефоны: 89080568003 (Александр) 89126148634 (Игорь)