Убивающая красота: фотограф из Екатеринбурга снял затопленный кислотой рудник под Нижним Тагилом
Уральский фотограф Василий Яковлев опубликовал завораживающие снимки заброшенного Левихинского медноколчеданного рудника.
Экологическая катастрофа под Тагилом выглядит довольно жутко. Фото: Василий Яковлев
Съемка проходила рядом с посёлком Лёвиха под Нижним Тагилом, чтобы получить фотографии с высоты птичьего полета Василий использовал квадрокоптер.
Кислотные воды пытаются разбавлять известью. Фото: Василий Яковлев
Карьеры рудника не используются более 15 лет и с каждым годом все больше наполняются кислотной водой, которая постепенно убивает все живое на своем пути. Кислота буквально выжигает лес, деревья падают и гибнут.
Окрестности Тагила находятся в таком состоянии больше 10 лет. Фото: Василий Яковлев
С 20-ых годов прошлого века в этих местах добывали медь, но в 1997 году предприятие обанкротилось и в 2003 году шахты затопили. Окисленные воды по сей день пытаются нейтрализовать с помощью извести, но остатки кислоты все равно вытекают наружу.
Деревья высыхают и осыпаются. Фото: Василий Яковлев
- Изначально я поехал снимать изрытую драгой реку Нейва в окрестностях села Быньги, — рассказал «КП-Екатеринбург» Василий. - В преддверии съемки я решил изучить местность с помощью квадрокоптера и увидел огромное рыжее пятно среди лесов. Оказалось, что это затопленный медноколчеданный рудник в поселке Лёвиха.
До 1997 года в этих местах добывали медь. Фото: Василий Яковлев
Фото: Василий Яковлев
Сверху заброшенный карьер похож на огромное рыжее пятно. Фото: Василий Яковлев