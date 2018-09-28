Убивающая красота: фотограф из Екатеринбурга снял затопленный кислотой рудник под Нижним Тагилом

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-28T17:00:02+03:00

Когда кислота достигает деревьев – они заваливаются и умирают. Фото: Василий Яковлев

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Уральский фотограф Василий Яковлев опубликовал завораживающие снимки заброшенного Левихинского медноколчеданного рудника.

Экологическая катастрофа под Тагилом выглядит довольно жутко. Фото: Василий Яковлев

Съемка проходила рядом с посёлком Лёвиха под Нижним Тагилом, чтобы получить фотографии с высоты птичьего полета Василий использовал квадрокоптер.

Кислотные воды пытаются разбавлять известью. Фото: Василий Яковлев

Карьеры рудника не используются более 15 лет и с каждым годом все больше наполняются кислотной водой, которая постепенно убивает все живое на своем пути. Кислота буквально выжигает лес, деревья падают и гибнут.

Окрестности Тагила находятся в таком состоянии больше 10 лет. Фото: Василий Яковлев

С 20-ых годов прошлого века в этих местах добывали медь, но в 1997 году предприятие обанкротилось и в 2003 году шахты затопили. Окисленные воды по сей день пытаются нейтрализовать с помощью извести, но остатки кислоты все равно вытекают наружу.

Деревья высыхают и осыпаются. Фото: Василий Яковлев

- Изначально я поехал снимать изрытую драгой реку Нейва в окрестностях села Быньги, — рассказал «КП-Екатеринбург» Василий. - В преддверии съемки я решил изучить местность с помощью квадрокоптера и увидел огромное рыжее пятно среди лесов. Оказалось, что это затопленный медноколчеданный рудник в поселке Лёвиха.

До 1997 года в этих местах добывали медь. Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев