На границе Европы и Азии в вековом тоннеле на Свердловской магистрали починили железнодорожные путь

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-28T14:47:58+03:00

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На Свердловской железной дороге завершен ремонт железнодорожного полотна в тоннеле, проложенном под отрогом горы Волчиха на главном ходу Транссиба (перегон Ревда – Решеты). Ежесуточно по нему следует более 70 пассажирских и грузовых поездов в западном направлении (на Казань, Москву).

Тоннель был построен в 1917 году и представляет собой искусственное сооружение длиной 650 метров под один путь. Он проходит через Уральский хребет, разделяющий Европу и Азию: начальная и конечная точки тоннеля находятся в разных частях света.

- С 16 по 18 сентября работники СвЖД провели модернизацию пути в тоннеле для пропуска современных тяжеловесных составов. В течение 72-часового «окна» (перерыва в движении поездов) была произведена отсыпка нового балласта, полностью заменена рельсошпальная решетка, а также очищены водопропускные лотки, чтобы обеспечить отвод воды из сооружения, - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Поезда на перегоне Ревда – Решеты во время ремонта следовали по второму пути, который проходит рядом с тоннелем, в искусственной выемке у подножья горы Волчиха.

В работах принимали участие более 400 сотрудников различных подразделений ОАО «РЖД». Им пришлось трудиться в условиях ограниченного скалой пространства, поэтому повышенные требования предъявлялись к технике безопасности и вопросам охраны труда. Из-за того, что в тоннеле работало большое количество техники, могла возникнуть опасность загазованности, поэтому все сотрудники использовали респираторы, регулярно проводились замеры воздуха на содержание вредных веществ.

В границах Свердловской железной дороги имеется четыре искусственных тоннеля. Три из них (на перегонах Ревда – Решеты, Утес – Заготовка и Лысьва – Невидимка) являются эксплуатируемыми. Еще один тоннель – Дидинский (на перегоне Ревда – Ильмовка) – не эксплуатируется и находится на консервации.