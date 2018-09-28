2018-09-28T14:47:58+03:00
Экономика

На границе Европы и Азии в вековом тоннеле на Свердловской магистрали починили железнодорожные путь

За сутки тут успевают проехать более 70 составов
Поделиться:
Фото: пресс-служба СвЖДФото: пресс-служба СвЖД
Изменить размер текста:

На Свердловской железной дороге завершен ремонт железнодорожного полотна в тоннеле, проложенном под отрогом горы Волчиха на главном ходу Транссиба (перегон Ревда – Решеты). Ежесуточно по нему следует более 70 пассажирских и грузовых поездов в западном направлении (на Казань, Москву).

Тоннель был построен в 1917 году и представляет собой искусственное сооружение длиной 650 метров под один путь. Он проходит через Уральский хребет, разделяющий Европу и Азию: начальная и конечная точки тоннеля находятся в разных частях света.

- С 16 по 18 сентября работники СвЖД провели модернизацию пути в тоннеле для пропуска современных тяжеловесных составов. В течение 72-часового «окна» (перерыва в движении поездов) была произведена отсыпка нового балласта, полностью заменена рельсошпальная решетка, а также очищены водопропускные лотки, чтобы обеспечить отвод воды из сооружения, - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Поезда на перегоне Ревда – Решеты во время ремонта следовали по второму пути, который проходит рядом с тоннелем, в искусственной выемке у подножья горы Волчиха.

В работах принимали участие более 400 сотрудников различных подразделений ОАО «РЖД». Им пришлось трудиться в условиях ограниченного скалой пространства, поэтому повышенные требования предъявлялись к технике безопасности и вопросам охраны труда. Из-за того, что в тоннеле работало большое количество техники, могла возникнуть опасность загазованности, поэтому все сотрудники использовали респираторы, регулярно проводились замеры воздуха на содержание вредных веществ.

В границах Свердловской железной дороги имеется четыре искусственных тоннеля. Три из них (на перегонах Ревда – Решеты, Утес – Заготовка и Лысьва – Невидимка) являются эксплуатируемыми. Еще один тоннель – Дидинский (на перегоне Ревда – Ильмовка) – не эксплуатируется и находится на консервации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Россия и Узбекистан планируют создать оптовый распределительный центр плодоовощной продукции
Свердловские спасатели: на Средний Урал надвигается ураган
Коммунальщики полностью обогреют Екатеринбург к 10 октября
На Урале вынесли приговор банде наркосбытчиков, которой управляли из Казани
На Урале осудили арбитражных управляющих, вымогавших взятку у застройщика
Она не увидела, он не услышал: в Екатеринбурге автоледи на "зебре" сбила подростка
Эстафета "Вечерний Екатеринбург": расписание и карта перекрытий
Полиция Екатеринбурга предупреждает о перебоях связи на линии "02"
Прокуратура Екатеринбурга пытается спасти от нерадивого застройщика памятник архитектуры XIX века
После вмешательства прокуратуры на дорогах Среднего Урала устранили 800 нарушений
Уральский колледж имени Ползунова оштрафовали за рекламу о самом себе
В Екатеринбурге за три миллиона рублей отремонтируют 20 остановок
В Екатеринбурге врезался в столб и загорелся Mini Cooper
В Екатеринбурге нарушителей ПДД будут ловить дружинники
На Урале директор досугового центра платила сыну, который ни дня там не работал
В Талице у бизнес-вумен забрали 40 литров нелегальных духов
«Нам противостояла кусачая команда»: «Автомобилист» одержал 11 победу подряд, обыграв «Северсталь»
В Екатеринбурге посадили банду мошенников, которая оформила по чужим паспортам 140 кредитов
За пять лет Екатеринбург и Нижний Тагил получат 25 миллиардов на новые дороги
Директору нижнетагильского завода, рабочие которого просили помощи у Путина, грозит 4 года колонии
Мэрия Екатеринбурга назвала дату, когда начнет штрафовать за неоплаченную парковку
Двое погибших: в Артемовском Renault после заноса врезался во встречную ГАЗель
В Челябинске задержали грузовик, который вез в Екатеринбург контрафакт от Dolce & Gabbana
Следователи начали проверку после избиения инвалида в Рефтинском
Преобладать будет свиной: свердловские врачи предупреждают о нашествии вируса гриппа
Ремонт закончен в срок: чиновники и активисты Екатеринбурга проверили качество дорог
В Нижнем Тагиле спровоцируют искусственное землетрясение
Аэропорт Кольцово открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Тараз
В Екатеринбурге футбольную фан-зону переоборудуют в лыжную базу