2018-09-28T14:41:45+03:00
Экономика

Подача электронного заявления на переход в НПФ ВТБ теперь возможна в Почта Банке

Для этого работает 5800 офисов
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Заявление можно подать в офисе банка. Фото: пресс-служба Почта БанкЗаявление можно подать в офисе банка. Фото: пресс-служба Почта Банк
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С 27 сентября граждане, обратившиеся в Почта Банк для заключения договора на перевод накопительной пенсии в НПФ ВТБ, могут сразу подать электронное заявление в Пенсионный фонд России через портал госуслуг. Услуга реализована в более чем 5800 офисов банка, расположенных на всей территории РФ.

Заявление в Пенсионный фонд России необходимо отправить для вступления в силу договора на перевод накоплений из одного фонда в другой. Это можно сделать несколькими способами, предусмотренными законодательством. Наиболее удобный из них – через портал госуслуг.

- Процесс перевода накопительной пенсии в негосударственный пенсионный фонд должен быть максимально комфортным и оперативным. Мы стараемся первыми внедрять эффективные сервисы, которые экономят время наших клиентов. Реализация проекта в Почта Банке - это очередной значимый шаг в этом направлении, - заявила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

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