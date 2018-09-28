ВТБ поддержал инвестиционный проект агрокомплекса «Весна»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-28T12:54:48+03:00

Тепличному хозяйству дадут лимит в 55 миллионов рублей на 4 года

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ВТБ установил кредитный лимит в размере 550 миллионов рублей сроком на четыре года крупному тепличному предприятию Ставрополья — ООО «Весна».

Финансирование будет направлено на строительство нового тепличного комплекса площадью 9 гектар в поселке Подкумок Ставропольского края. Зимние теплицы агрокомплекс планирует ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года. Планируемый объем производства комплекса — 4,5 тысячи тонн короткоплодных огурцов в год. На новых площадках предприятия будет создано около 100 новых рабочих мест.

- ВТБ традиционно уделяет большое внимание развитию сотрудничества с компаниями-производителями. Их поддержка является мощным драйвером экономического роста в регионах, поэтому мы открыты для сотрудничества в этом направлении, в том числе используя инструменты господдержки, - подчеркнул руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

- За 17 лет работы компании мы увеличили площадь тепличных комплексов на 15 гектар, а объем производимой продукции - в 20 раз, расширили ее ассортимент. Конечно, это требует немалых денежных ресурсов. Кредитные средства, предоставляемые ВТБ, являются инструментом, который помогает динамичному развитию агрокомплекса, - рассказал управляющий агрокомплекса «Весна» Анатолий Пудло.