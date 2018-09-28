Высокоскоростной интернет от МТС теперь доступен жителям уральской глубинки

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-28T12:23:52+03:00

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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС увеличил покрытие и скорость передачи данных в сетях LTE в Свердловской области.

В 2018 году технология высокоскоростной передачи данных четвёртого поколения впервые стала доступна жителям 69-ти населённых пунктов Свердловской области. В их числе город Лесной и административные центры таких городских округов, как: Белоярский, Пышминский, Тугулымский, Слободотуринский, Краснотурьинский и Байкаловский. Всего же с начала года МТС построил 190 новых базовых станций в 130 городах и сёлах региона.

В Екатеринбурге связь в стандарте LTE появилась в микрорайонах Солнечный и Шувакиш. Увеличение скорости передачи данных в сетях LTE почувствовали абоненты МТС, живущие в центре Уральской столицы, в микрорайонах: ВИЗ, Уралмаш, Эльмаш, Академический, Вторчермет, ЖБИ, Заречный и Парковый. Это стало возможно благодаря модернизации приёмно-передающего оборудования и расширения частотных полос уже действующих станций LTE.

- Свердловская область – один из лидирующих регионов страны в плане цифровизации повседневной жизни, что требует высочайших темпов развития коммуникаций. Ещё несколько лет назад наша работа оценивалась в первую очередь качеством голосовой связи, отсутствием обрывов и «белых пятен» в покрытии территорий. Сегодня нашим абонентам прежде всего нужна скорость передачи данных, причём вне зависимости от места их проживания. Серьёзно расширяется и число пользователей мобильной связи: каждый грузовой автомобиль и автобус, оборудованный тахографом, банкоматы и кассовые терминалы, уличные камеры наблюдения, каршеринговые автомобили, автоматические ворота, современные теплицы и овощехранилища – снабжены устройствами обмена данными. И эти «клиенты», не менее требовательны к нашим услугам - говорит директор по маркетингу филиала ПАО «МТС» в Свердловской области Андрей Мамаев.