2018-09-28T09:31:15+03:00
Экономика

Стойленский ГОК и УЗТМ открыли новую эпоху в сегменте дробления руды

Обновленная техника показала беспрецедентный результат
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На предприятии постоянно работают над совершенствованием техникиНа предприятии постоянно работают над совершенствованием техникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершил техперевооружение дробилки ККД-1500/180 на Стойленском ГОКе (НЛМК), получив по результатам испытаний беспрецедентные для горнодобывающей отрасли результаты дробления на первой стадии – более 5,5 тысячи тонн руды в час при крупности дробления не более 250 мм. Потенциальная производительность модернизированной дробилки – не менее 6 тысяч тонн в час.

Дробилка крупного дробления ККД-1500/180 с заявленной производительностью 4,5 тысячи тонн руды в час маркой УЗТМ была запущена в промышленную эксплуатацию на Стойленском ГОКе в октябре 2017 ГОКа. В марте 2018 года в связи с новыми производственными требованиями комбината специалисты Уралмашзавода начали работы по модернизации дробилки, направленные на увеличение ее производительности – не менее 5,5 тысячи тонн руды в час.

По словам начальника технической службы дивизиона «Горное оборудование» Уралмашзавода Виталия Фурина, поставленная задача была решена за счет двукратного увеличения мощности (до 800 кВт), увеличения числа качания конуса, эффективности смазочных и охладительных систем, а также установки специальных броней.

- Испытания дробилки после модернизации проводились при разных условиях работы ККД, и средний результат достиг 5563 т/ч. На сегодняшний день – это беспрецедентная производительность дробилки первого передела в российской горнодобывающей отрасли, - говорит Виталий Фурин.

На заводе трудятся опытные специалисты. Фото: пресс-служба УЗТМ

На заводе трудятся опытные специалисты. Фото: пресс-служба УЗТМ

Главный механик Стойленского ГОКа Андрей Липатов отметил, что данная работа производилась с целью увеличения производительности дробилки и снятия ограничений по приёму руды на первой стадии дробления в период плановых ремонтов одной из дробилок ККД. Это совместная идея специалистов Стойленского ГОКа и Уралмашзавода, которая успешно реализована на комбинате.

- В настоящее время показатель производительности модернизированной дробилки полностью соответствует потребностям Стойленского ГОКа, - подчеркнул он.

По расчетам специалистов Уралмашзавода, конструктив дробилки позволяет получить гораздо больший результат – не менее 6 тыс. т/ч.

- Мы считаем, что полученный во время испытаний показатель производительности – не предел. Его можно увеличить за счет регулирования номинальной щели, так и за счет изменения организации загрузки дробилки из железнодорожного транспорта. Но уже сегодня мы можем говорить о начале новой эпохи в сегменте дробления руды, - уточнил Виталий Фурин.

По его словам, значительное повышение скорости дробления на первой стадии позволит горнякам увеличить производственную мощность предприятия, а также более эффективно использовать ресурсы на сервисное обслуживание дробилки.

- Для Уралмашзавода - это перспектива расширения рынков сбыта. Мы уже наблюдаем повышенный спрос на дробилки разных типоразмеров со стороны горнорудных компаний, - добавил он.

Рост требований по повышению производительности дробильного оборудования – тренд последних двух лет, говорят специалисты Уралмашзавода. Так, в августе УЗТМ заключил контракт с АО «Карельский окатыш» (входит в ГМК «Северсталь») на поставку конусной дробилки крупного дробления ККД-1500/180М с повышенными параметрами производительности и качества продукта дробления – до 5 тысяч тонн руды в час.

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