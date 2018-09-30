2018-09-30T13:57:58+03:00
Общество

Екатеринбуржцы начали собирать деньги для депутата Госдумы, которой не хватает зарплаты в 380 тысяч

В случае, если Вера Ганзя откажется их принять, они намерены передать деньги в благотворительный фонд
Данил СВЕЧКОВ
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Позже депутат Вера Ганзя объяснила, что ее фраза о нехватке денег была вырвана из контекста. Фото: Марат Абулхатин/ТАССПозже депутат Вера Ганзя объяснила, что ее фраза о нехватке денег была вырвана из контекста. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
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Удивительное рядом. Жители Свердловской области, где средняя зарплата составляет что-то около 34 тысяч рублей решили скинуться и помочь депутату Госдумы от Новосибирской области Вере Ганзя. Дело в том, что народная избранница на днях заявила о том, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей. Позже она, конечно, пояснила, что ее неправильно поняли, а сама фраза про нехватку зарплаты была вырвана из контекста, но уральцев было уже не остановить - они решили, что надо бы помочь депутату. Так, известный российский пранкер Лексус (Алексей Столяров по паспорту, если что, - Ред.) объявил о начале сбора средств для Веры Ганзя.

- Я посочуствовал "малоимущей" и посчитал, что нужно собирать деньги для нее, - рассказал "КП-Екатеринбург" Алексей Столяров. - Собрано уже 1700 рублей. Люди скидывают, кто по рублю, кто по 500 рублей. Не жалко им денег для народной избранницы. С такими темпами и до 380 тысяч насобираем. И вот тогда я позвоню ей, спрошу, готова ли она их принять. Если да, то передам ей эти деньги. Если не примет, то перечислю их на благотворительные цели.

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