2018-09-29T14:53:23+03:00
Спорт

Дубль нападающего Панюкова принес «Уралу» домашнюю победу над тульским «Арсеналом»

Выход воспитанника «Зенита» на замену перевернул ход матча
Олег Галимов
Поделиться:
«Шмели» временно поднялись на шестое место в чемпионате«Шмели» временно поднялись на шестое место в чемпионатеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дубль нападающего Андрея Панюкова принес «Уралу» победу над тульским «Арсеналом». Несмотря на ранее начало игры (в 13:30 по уральскому времени – прим.ред.) трибуны «Екатеринбург Арены» собрали более 10 тысяч зрителей.

Это вторая победа команды из Екатеринбурга подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это вторая победа команды из Екатеринбурга подрядФото: Алексей БУЛАТОВ

После выездной победы над «Нефтехимиком», которая позволила «шмелям» пройти в 1/8 Кубка России, подопечным Дмитрия Парфенова нужно было перестроиться и сосредоточить все мысли на чемпионате страны. Положение уральской команды по-прежнему крайне нестабильное, а любое потерянное очко возвращает ее в зону стыков или вылета.

Хозяева поля выглядели ни чуть не хуже соперника, но ушли на перерыв уступая в счете. На 28 минуте не самый сложный заброс туляков оказался недосягаем для защитника Сергея Брызгалова, который скинул мяч прямо на ногу нападающему Джорджевичу.

Черногорец вышел на рандеву с Ярославом Годзюром и вратарь «Урала» справился с первым ударом, но мяч предательски отлетел к прибежавшему Сергею Ткачеву. Игроку «Арсенала» оставалось лишь круглого в пустые ворота. 1-0.

«Арсенал» также располагается в нижней части таблицы чемпионата страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Арсенал» также располагается в нижней части таблицы чемпионата страныФото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме наставник «шмелей» сделал уже привычные замены: Панюков вместо Ильина и Эль-Кабир вместо Марко Араторе. В такие моменты говорят «Тренер угадал с заменой».

На 64-й минуте Артем Фидлер вырезал прекрасный навес на Эль-Кабира, а тот, ворвавшись с левого фланга, прострелил на никем не закрытого Панюкова. Новичок «Урала» был предельно точен и сравнял счет.

Следующим соперником «Урала» станет казанский «Рубина» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующим соперником «Урала» станет казанский «Рубина»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этому дуэту было суждено принести екатеринбуржцам необходимую как воздух победу в самой концовке встречи. За пять минут до конца Эль-Кабир выполнил навес, Панюков не смог толком подстроиться под мяч и крайне слабо пробил слету. Но этого хватило, чтобы оставить не у дел вратаря «Арсенала» Нигматуллина.

Ярослав Годзюр - безусловно лучший игрок «Урала» в этом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярослав Годзюр - безусловно лучший игрок «Урала» в этом сезонеФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий свой матч «Урал» проведет 6 октября на выезде против казанского «Рубина».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Мадрид - Атлетико 29 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата Испании
Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 29 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 сентября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата Испании
Новости 24
На Урале начальница почтового отделения наворовала на 175 тысяч рублей
Только 40% жилых домов Екатеринбурга подключили к теплу
В кинотеатрах Екатеринбурга покажут документальные фильмы, снятые во время войны в Украине
Дома екатеринбуржцев начнут отапливать фекальным газом
В Екатеринбурге задержали ворующую драгоценности «целительницу»
47 миллионов рублей за сезон: защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски перешел в клуб НХЛ
Екатеринбург застроят многоэтажками, но не будут их подключать к электричеству и водоснабжению
Уральского маньяка-рецидивиста, убившего молодую мать, ждет пожизненный срок
Россия и Узбекистан планируют создать оптовый распределительный центр плодоовощной продукции
Свердловские спасатели: на Средний Урал надвигается ураган
Коммунальщики полностью обогреют Екатеринбург к 10 октября
На Урале вынесли приговор банде наркосбытчиков, которой управляли из Казани
На Урале осудили арбитражных управляющих, вымогавших взятку у застройщика
Она не увидела, он не услышал: в Екатеринбурге автоледи на "зебре" сбила подростка
Эстафета "Вечерний Екатеринбург": расписание и карта перекрытий
Полиция Екатеринбурга предупреждает о перебоях связи на линии "02"
Прокуратура Екатеринбурга пытается спасти от нерадивого застройщика памятник архитектуры XIX века