Дубль нападающего Панюкова принес «Уралу» домашнюю победу над тульским «Арсеналом»

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-29T14:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Дубль нападающего Андрея Панюкова принес «Уралу» победу над тульским «Арсеналом». Несмотря на ранее начало игры (в 13:30 по уральскому времени – прим.ред.) трибуны «Екатеринбург Арены» собрали более 10 тысяч зрителей.

Это вторая победа команды из Екатеринбурга подрядФото: Алексей БУЛАТОВ

После выездной победы над «Нефтехимиком», которая позволила «шмелям» пройти в 1/8 Кубка России, подопечным Дмитрия Парфенова нужно было перестроиться и сосредоточить все мысли на чемпионате страны. Положение уральской команды по-прежнему крайне нестабильное, а любое потерянное очко возвращает ее в зону стыков или вылета.

Хозяева поля выглядели ни чуть не хуже соперника, но ушли на перерыв уступая в счете. На 28 минуте не самый сложный заброс туляков оказался недосягаем для защитника Сергея Брызгалова, который скинул мяч прямо на ногу нападающему Джорджевичу.

Черногорец вышел на рандеву с Ярославом Годзюром и вратарь «Урала» справился с первым ударом, но мяч предательски отлетел к прибежавшему Сергею Ткачеву. Игроку «Арсенала» оставалось лишь круглого в пустые ворота. 1-0.

«Арсенал» также располагается в нижней части таблицы чемпионата страныФото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме наставник «шмелей» сделал уже привычные замены: Панюков вместо Ильина и Эль-Кабир вместо Марко Араторе. В такие моменты говорят «Тренер угадал с заменой».

На 64-й минуте Артем Фидлер вырезал прекрасный навес на Эль-Кабира, а тот, ворвавшись с левого фланга, прострелил на никем не закрытого Панюкова. Новичок «Урала» был предельно точен и сравнял счет.

Следующим соперником «Урала» станет казанский «Рубина»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этому дуэту было суждено принести екатеринбуржцам необходимую как воздух победу в самой концовке встречи. За пять минут до конца Эль-Кабир выполнил навес, Панюков не смог толком подстроиться под мяч и крайне слабо пробил слету. Но этого хватило, чтобы оставить не у дел вратаря «Арсенала» Нигматуллина.

Ярослав Годзюр - безусловно лучший игрок «Урала» в этом сезонеФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий свой матч «Урал» проведет 6 октября на выезде против казанского «Рубина».