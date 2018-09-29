«Уже перевел 60 тысяч»: фотограф Лошагин начал выплачивать деньги матери убитой им жены

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-29T13:32:46+03:00

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Фотограф Дмитрий Лошагин начал выплачивать моральный ущерб родственникам убитой им жены. По словам адвоката семьи Юлии Прокопьевой, за август и сентябрь Лошагин перевел в общей сложности 60 тысяч рублей.

Фотограф так и не признал свою винуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это его хитрый ход конем, - рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Иван Волков. – Он обязан выплатить по миллиону рублей матери и брату Юлии, но таким образом снимает с себя статус злостного неплательщика. Вполне возможно, что таким образом он попытается выйти по УДО. Но в этом случае все будет зависеть от мнения пострадавшей стороны. Насколько мне известно, мама Юлии не намеренна вступаться за Лошагина пока не получит всю сумму.

Юрист не исключает, что скандально известный фотограф может отказаться от двух Audi TT, которые принадлежали его жене и отдать их ее родственникам, чтобы иномарки пошли в счет погашения морального ущерба.

Тело Юлии нашли в лесу. Фото: соцсети

Волков также отметил, что Лошагин мог уже давно погасить долги перед родными Юлии. Один только его лофт в центре Екатеринбурга оценивается в 50 миллионов рублей.

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