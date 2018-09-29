Проверка слуха: больницу в Ревде отдадут под гостиницу УГМК

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-29T11:05:21+03:00

Теперь дети лежат в одном здании со взрослыми Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Жители уральского города Ревда обеспокоены пресловутой «оптимизацией здравоохранения», которая на этот раз, по их мнению, выразилась в закрытии здания детского отделения городской больницы. Дети теперь лечатся не в отдельном здании, а в одной больнице с взрослыми, которая находится на улице Олега Кошевого.

Вот уже несколько месяцев в городе ходят слухи, что старое здание с детским стационаром передадут УГМК под платный медицинский центр или гостиницу. «Комсомолка» решила выяснить, что происходит в сфере здравоохранения в уральском городе с населением в 80 тысяч человек.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

Недовольство ревдинцев уровнем медицинского обслуживания накапливалось на протяжении нескольких лет. Еще осенью 2014 года в городе по приказу областного правительства реорганизовали врачебно-физкультурный диспансер по адресу: Больничный переулок, 7. Тогда учреждение включили в состав Ревдинской городской больницы, а персоналу (20 человек) рекомендовали перейти на работу в отделение медицинской реабилитации граждан в детскую больницу на Энгельса, 35 и горбольницу на Олега Кошевого, 4. Причиной переезда диспансера назвали аварийное состояние здания.

- Тогда говорили о «реорганизации», но по факту за этим словом стоит закрытие уникального заведения с богатой материально-технической базой, с квалифицированными специалистами и многолетней успешной практикой оздоровления горожан, - рассказывает «Комсомолке» житель Ревды Виталий Балабанов.

Перевод диспансера оказался началом «оптимизации». Следующим в очереди было отделение гинекологии, рассчитанное на 18 коек. В мае 2016-ого его перевели в хирургию городской больницы. По словам главного врача учреждения Евгения Овсянникова, столько мест горожанам не нужно – в этом нет потребности.

- За последние несколько лет сильно снизилось качество услуг в медицине: из больницы ушло много квалифицированных специалистов, срок от даты получения талона до даты приема специалистов составляет до 20 дней, время ожидания приема терапевта при наличии талона нередко доходит до нескольких часов, - жалуются горожане.

По старому адресу помещение детского отделения законсервировано. Фото: Яндекс.Карты

МОЖЕТ ЭТО МЕСТЬ ГЛАВВРАЧУ?

Поводом для очередного беспокойства жителей Ревды стало закрытие старого 4-этажного здания на Энгельса, 48, где располагался детский стационар городской больницы.

- Главный врач городской больницы, под чьим ведением находится учреждение, не смог пояснить дальнейшую судьбу большого помещения. Ходят слухи, что здание стационара хотят передать УГМК под коммерческий медицинский центр, - говорит Виталий Балабанов.

Неравнодушный горожанин 27 сентября написал обращение в областной Минздрав. Но в ведомстве уверяют – все разговоры о передаче здания в коммерческое использование пока только слухи.

- Может это очередная месть главному врачу больницы, как это часто бывает в небольших населенных пунктах, - заявили в министерстве. – До сегодняшнего дня никто с жалобами в Минздрав не обращался.

В администрации Ревды заявили, что к процессу реорганизации не имеют никакого отношения, потому что здания больницы находятся в областной собственности.

В самой больнице с главным врачом поговорить по телефону не удалось, его все время «нет на месте», а другие сотрудники говорить о ситуации наотрез отказываются.

- Руководство будет не раньше понедельника. Никто комментарии сейчас давать не будет, -заявили «Комсомолке» в приемной главного врача.

В Минздраве считают, что жители могут мстить главврачу больницы. Фото: Яндекс.Карты

За разъяснением ситуации мы обратились в холдинг УГМК.

- Мы на это здание никаких планов не имеем, поэтому это всего лишь слухи. Здание старое - 1940-х годов постройки, сейчас оно законсервировано. Для холдинга оно интереса не представляет, - заявили в пресс-службе УГМК.

В Министерстве по управлению государственном имуществом подтвердили, что здание находится в областной собственности, однако находится в оперативном управлении у Минздрава. «Комсомолка» будет следить за судьбой объекта.