2018-09-29T08:53:10+03:00
Общество

«Если исключат, я их разнесу»: В Екатеринбурге участница конкурса красоты для полных избила мужчину за домогательства

У пострадавшего диагностировали перелом ключицы
Олег Галимов
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Анжелика сменила пол два года назад. Фото: соцсетиАнжелика сменила пол два года назад. Фото: соцсети
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Настоящим скандалом обернулась подготовка к конкурсу красоты среди полных дам «Полное совершенство» в Екатеринбурге. Одна из участниц 24-летняя Анжелика Романова с кулаками набросилась на зрителя. Бедолага, видимо, не подозревал, что еще два года назад пышнотелая девушка – а весит Анжелика 85 килограммов – тоже была мужчиной. Да и звали ее Илья. Удар красавицы оказался такой силы, что у пострадавшего диагностировали перелом ключицы.

Девушка планирует увеличить грудь до пятого размера. Фото: соцсети

Девушка планирует увеличить грудь до пятого размера. Фото: соцсети

- Мы с подружками пошли в клуб, и один урод начал приставать ко мне, - жалуется «КП-Екатеринбург Анжелика. – Он предложил сделать минет, а я ударила его. Уже два года как я транссекусуалка. И очень даже аппетитная: сейчас у меня второй размер груди, но я буду увеличивать до пятого.

Вину Анжелика не отрицает, но в то же время злится, что после такого ее отстранят от участия в конкурсе.

А так выглядела Анжелика в 17 лет. Фото: скриншот эфира Первого канала

А так выглядела Анжелика в 17 лет. Фото: скриншот эфира Первого канала

- Я потратила больше 20 тысяч рублей на участие и подготовку! Если они меня исключат, я приду и разнесу там все, - обещает бунтарка. – И вообще я гораздо сексуальнее и привлекательнее остальных участниц.

Однако организаторов угрозы девушки не пугают.

- Она сама выслала в наш чат новость о том, что врезала какому-то мужику, - рассказывает«КП-Екатеринбург» организатор конкурса красоты Мария Благодатная. – Мы категорически против такого поведения, 30 октября будем принимать окончательное решение по ее дальнейшему участию.

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