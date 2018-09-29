Прокуратура запросила у врачей информацию о побоях у заявивших о пытках подростков

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-29T08:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Каменска-Уральского направила запрос в медучреждения города с требованием сообщить, обращались ли за медицинской помощью подростки, заявившие о пытках в отделении полиции № 24. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

История о избиении подростков в уральской глубинке дошла до СМИ после публикаций с соцсетях депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера. Он был первым, кто сообщил, что детей пытали несколько дней, чтобы добиться от них признаний в краже денег у дворника. Подростки утверждают, что их вывозили в лес и заставляли копать себе могилы.

Фигурантами дела стали 16-летний Иван и 15-летняя Аня и 17-летний Кирилл (имена изменены – прим. ред.). Последний – якобы сдал своих товарищей силовикам, чтобы не получить новый срок.

- Они подъехали во двор и сказали: «Давайте мы с вами побеседуем». В машине они поговорили с нами, сказали, что наш приятель Кирилл, который только-только освободился с малолетке на нас настучал, - рассказала «КП-Екатеринбург» Аня. – Дал показания, что карточку брал Денис, а деньги переводили с моего телефона! Я спрашивала полицейских, почему не звонят моим родителям, а те ответили: «Ты же уже взрослая, зачем тебе тут родители». Вечером они вернулись, забрали нас и отвезли в 24-ое отделение, где держали до 22:00 вечера!

Тот самый ОП №24, в котором, якобы, пытали детейФото: Олег Галимов

После шумихи в СМИ свою проверку начал Следственный комитет. Глава полиции Каменска-Уральского Сергей Тананыхин считает, что в заявлении потерпевшей стороны много несостыковок и обвинять в чем-либо оперуполномоченных преждевременно.

- 17-летний парень 13 раз привлекался по статьям «Уголовного кодекса». За ним – грабежи, поджоги. Он состоит на учете, как наркоман и алкоголик. Его родители также были уличены в ненадлежащем воспитании сына, - рассказал Тананыхин. – У девочки тоже были проблемы с законом, правда, судимостей нет. Я считаю, что заявления родителей подростков необъективны. Во-первых, почему они сразу не сняли побои? Да потому что уличенные в краже подростки дважды вызывались в отделение и давали показания в присутствии родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности истории с пытками задержаных школьников - в эфире радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" на 92,3 FM

«Признавайся или копай себе могилу»: в Каменске-Уральском подростки обвинили полицейских в пытках (Подробнее)