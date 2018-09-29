2018-09-29T07:51:31+03:00
Происшествия

Пропавшая по пути из Екатеринбурга в Челябинск журналистка нашлась

Полиция искала ее три дня
Олег Галимов
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Ирина Крючкова ехала на Южный Урал на попутке. Фото: соцсетиИрина Крючкова ехала на Южный Урал на попутке. Фото: соцсети
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Журналист интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова, которая три дня назад пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась живой. Информацию об это подтвердил Заместитель главного редактора издания Дмитрий Колезев.

- Ирина Крючкова нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает, - написал в своем Telegram-канале Дмитрий Колезев. - Это не криминальная история. Публикации и шумиха помогли ек найти. Спасибо всем, кто написал об исчезновении или сделал репост.

Близкие потеряли Ирину три дня назад и знали лишь то, что она отправилась в Челябинск на встречу, но по пути у журналистки возник конфликт с водителем автомобиля по поводу места высадки.

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