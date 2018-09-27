2018-09-27T16:14:33+03:00
Экономика

Молодые лидеры ВИЗ-Стали испытали себя в командной игре

В соревнованиях приняли участие 26 специалистов
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На прочность себя испытали 26 специалистов. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальНа прочность себя испытали 26 специалистов. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) прошел второй тур основного этапа конкурса «Молодой лидер-2018». Проект нацелен на раскрытие управленческих способностей и развитие карьеры перспективных сотрудников предприятия.

26 работников, успешно прошедших предыдущие этапы, приняли участие в выездном спортивном мероприятии. Конкурсанты испытали себя в командной игре – квесте с детективным сюжетом.

- Разбившись на четыре команды, металлурги штурмовали скалы, плавали на байдарках, проходили полосу препятствий, выполняли индивидуальные и групповые задания. Жюри оценивало лидерские качества участников, их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, физическую выносливость, умение находить выход в сложных ситуациях, - рассказали в пресс-службе ВИЗ-Сталь.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

О том, как проходил спортивный этап конкурса, можно посмотреть здесь.

Конкурс «Молодой лидер» продолжит этап, где претендентам на победу предстоит реализовать социально значимые волонтерские проекты. По итогам испытаний будет определены 12 участников, которые пройдут в финал.

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