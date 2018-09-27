Боль в спине: что делать и когда идти к врачу

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-27T15:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Боли в спине – проблема многих россиян. Большие нагрузки, стрессы и самолечение часто приводят к обострению ситуации. Как быть и когда следует идти к специалисту при недомогании. Об этом «Комсомолка» поговорила с главным врачом клиники «Вертебра» - неврологом, вертебрологом с 23-летним стажем работы, мануальным терапевтом Павлом Павловичем Соловьевым.

Сильная боль – идите на прием

- Павел Павлович, человек не всегда способен правильно оценить ситуацию и вовремя обратиться к врачу. Когда нужно начинать бить тревогу?

- К специалисту следует идти при любой непривычной боли. При нарастающем болевом синдроме и когда боль начинает отдавать из позвоночника в конечности, живот, грудную клетку или голову. Бывает, что боль сопровождается онемением, головокружением, мышечной слабостью и даже нарушением мочеиспускания. При всех подобных проявлениях недуга срочно идите в больницу.

- Как правильно выбрать специалиста, который быстро и качественно решит проблему?

- У нас так заведено в России, что люди часто ищут отзывы о работе конкретного специалиста, а уже потом смотрят на опыт работы, категорию врача и его образование. Поэтому хорошо, если получится узнать о враче как можно больше.

- Если человека беспокоят боли в спине, можно ли продолжить заниматься зарядкой или несложными физическими упражнениями?

- Двигательная активность и поддержание необходимого мышечного корсета необходимы в обязательном порядке. Исключением является лишь стадия обострения заболевания. Нежелательно будет выполнение любых упражнений провоцирующих боль, за исключением упражнений на растяжку, когда допускается наличие боли от легкой до умеренной.

Для того чтобы уточнить конкретные виды физической нагрузки, которые могут быть противопоказаны, либо ограничены, необходимо обратиться к врачу.

Больше двигайтесь и ходите на массаж

- К каким осложнениям может привести затягивание с походом к врачу?

- Чаще всего, чем раньше начать лечение, тем оно более эффективно. Самый частый неприятный момент заключается в том, что чем длительнее существует человек боль, тем сложнее с ней справится.

Также необходимо помнить о том, что причиной боли могут быть переломы при остеопорозе, либо метастазы. В этом случае также крайне принципиальна ранняя диагностика.

При сопровождающих боль парестезиях, нарушениях мочеиспускания, парезах необходимо обратиться к врачу как можно раньше, так как эти симптомы являются признаками повреждения нервной системы и могут приводить к серьезным осложнениям.

Павел Соловьев помогает пациентам с 1995 года. Фото: предоставлено клиникой

- Можно ли избавиться от болей в спине при помощи БАД, таблеток и мазей?

- Можно. И многие испытали это на собственном опыте. Но для профилактики рецидива боли на первом месте стоит регулярная физическая нагрузка и массаж. Дело в том, что наиболее частой причиной боли являются дегенеративные или «возрастные» изменения позвоночника, от которых избавится невозможно, но за счет создания и поддержки «мышечного корсета» можно многие годы избегать обострений.

Проблемы с болью в спине вы можете обратиться к специалисту в екатеринбургской клинике «Вертебра».

В здесь вы можете:

· избавиться от головной боли и головокружений, боли в спине и суставах

· получить консультацию врача: мануального, невролога, остеопата, вертебролога, терапевта, рефлексотерапевта, психолога, врача ЛФК

· восстановиться после физических и душевных травм

· пройти курс индивидуальных занятий на медицинских тренажерах (формирование мышечного корсета спины и шеи)

· пройти курс различных видов массажа

· сдать анализы

Приглашаем вас в медицинский центр «Клиника «Вертебра».

Предварительная запись на прием по телефону: 8 (343) 271-00-06.

Скидка 20% на первое посещение.

Акция действует до 31.10.18, скидка не суммируется с другими акциями.

Тел.: 8 (343) 271-00-06, 8 (343) 379-58-07.

vertebra08@gmail.com

www.vertebra-ekb.ru

ООО «Клиника «Вертебра»

г. Екатеринбург,

ул. Малышева, 51а, 9 этаж

(БЦ «Высоцкий»)

Фото: представлено клиникой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА