Духовная столица Урала вновь приняла тысячи паломников

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-27T15:23:56+03:00

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Солнечный день, осеннее тепло и прекрасное настроение паломников. Так начались праздничные торжества в день памяти перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского в Свято-Николаевском мужском монастыре. Традиционно паломники Урала, Сибири и других регионов России прибывают 24 и 25 сентября в духовный центр Урала – Верхотурье, чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам.

Святой праведный Симеон Верхотурский

XVII век. Дворянин по рождению, Симеон оставил все и поселился в сибирской глуши. В душевных разговорах святой просвещал местных жителей представлениями о Боге, не искажая их суевериями. От чистого сердца он шил крестьянам шубы, беря за свою работу только еду и ночлег. А после – усердно молился. В 1642 году Симеон скончался и был погребен на Меркушинском погосте у храма Архистратига Михаила. Полвека спустя гроб чудесным образом оказался на поверхности, – так были обретены мощи святого.

24 и 25 сентября у всех паломников есть возможность помолиться у мощей святого – в этом году несколько тысяч человек приняли участие в праздничном богослужении в Крестовоздвиженском храме. По окончании Литургии был совершен крестный ход, а после прозвучало «Многая лета». Из каждого уголка Свято-Николаевского монастыря можно было услышать, как поют взрослые и дети, местные и приезжие. А это значит одно – люди знают, помнят, ценят и верят.

А дальше – праздник на всю ногу. Песни в национальных костюмах, детская игра на скрипке, паломнические экскурсии по Православному музею и ознакомительные экскурсии по монастырю. Благодатный настрой гостей позволил им не только хорошо отдохнуть душой и телом, но и по достоинству оценить все преображения духовной столицы Урала, ведь она – в процессе реставрации.

24 и 25 сентября 2018 года у всех паломников была возможность помолиться у мощей святого – несколько тысяч человек приняли участие в праздничном богослужении в Крестовоздвиженском храме. Фото: Екатеринбургская епархия

«Восстановление храмов в Верхотурье – крайне важная задача»

Так сказал директор фонда Святой Екатерины Александр Андреев в мае текущего года, подчеркнув, что это место «было и остается точкой притяжения людей не только верующих, но и тех, кто любит свой край, бережно и с уважением относится к своей истории». Однако тогда он еще сомневался, будет ли продолжена работа по возрождению Верхотурья. Теперь же сомнений нет - работа будет закончена уже к концу следующего года.

- Фонд Святой Екатерины в этом году стал инициатором вообще всех реставрационных работ на территории Свято-Николаевского монастыря. Первый объект, который мы выбрали, это Крестовоздвиженский собор. На данный момент уже полностью отреставрирован фасад и выполнены внутренние работы. В этом храме осталось заменить только кровлю. Так же выполнены работы в Преображенском соборе и отреставрирован фасад в Игуменском доме, - комментирует директор фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Несмотря на то, что пока в Верхотурье нет ни одного до конца восстановленного храма, сюда не перестают приходить люди. Фото: Екатеринбургская епархия

Храм восстанавливают с помощью современных технологий

В реставрации есть особенность – чем больше делаешь, тем больше появляется дополнительной работы. Например, реставраторы не ожидали, что в игуменском доме давно сгнили перекрытия, которые необходимо менять, иначе дальше двигаться просто нет смысла. Поэтому спрогнозировать точный объем работ на данный момент невозможно.

- Вы можете обратить внимание на кровлю – видны потеки ржавчины. Ремонт, видимо, был сделан в 90-ые. Много цинковых гвоздей забито. Ну, время было такое… В результате цинк летом расширялся, зимой сокращался, и гвозди просто выпали, оставив дыры в кровле, - комментирует Андрей Ржевский, директор реставрационной фирмы.

При содействии фонда Святой Екатерины реставраторы сейчас решают этот вопрос и занимаются работами по расчистке сводов собора и подготовке кровли к серьезному ремонту с помощью современных технологий.

На празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского люди приехали целыми семьями. Фото: Екатеринбургская епархия

«Сюда у людей душа тянется»

Сюда, в Свято-Николаевский монастырь, духовный центр древнего уральского края и Сибири, на протяжении веков совершали паломничество сотни тысяч наших благочестивых предков, чтобы поклониться святым мощам праведного Симеона Верхотурского, чтобы услышать наставления от духовных старцев. И этот Крестный ход продолжается до сих пор – несмотря на то, что пока в Верхотурье нет ни одного до конца восстановленного храма. Здесь особая атмосфера любви, заботы, поддержки и постоянного внимания к внутренней гармонии.

- Верхотурье – это место, куда уже более трех веков не зарастает народная тропа. Здесь родился праведный Симеон Верхотурский. Он нам как родственник, очень родной человек. Сюда у людей душа тянется. Да вы сами это поймете, если просто походите по территории Свято-Николаевского монастыря, - говорит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря реализовывается при поддержке фонда Святой Екатерины. Фото: Екатеринбургская епархия

И действительно, людей здесь много – улыбаются, общаются и делятся друг с другом впечатлениями от реставрации Крестовоздвиженского храма.

- Это один из самых больших храмов у нас в стране. А пение, девочки… Божественное! Божественное! Там два хора, я такого еще нигде не слышала. И здесь по всему храму установлены колонки, поэтому, в каком уголке ты бы не находился, все хорошо слышно, - рассказывает гостья праздника из Екатеринбурга Вера Павловна.