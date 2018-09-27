2018-09-27T12:33:08+03:00
Общество

Режиссер Николай Коляда получил президентский грант в 2,5 миллиона рублей

Деньги театральный деятель потратит на проведение своего фестиваля "Коляда-Plays"
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вся сумма уже расписана до копеечкиВся сумма уже расписана до копеечкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский режиссер Николай Коляда стал настоящим миллионером. Театральный деятель получил от президента России грант в 2,5 миллиона рублей. Правда вся сумма уже расписана до копеечки.

Она пойдет на проведение фестиваля "Коляда-Plays". Большую часть денег потратят на оплату гостиниц и питание для 600 учасников и членов жюри.

- Я радуюсь невероятно. В 12 раз проводится фестиваль и первые фестивали проводились буквально на коленке и с немыслимым трудом, совсем без денег. Однажды селили гостей в гостинице, где номер без завтрака стоил 200 рублей. Стыдно вспоминать, - поделился Николай Коляда. - Но выжили ведь. Теперь, думаю, без фестиваля даже трудно представить театральную жизнь города.

А вот 1,5 миллиона на создании спектакля "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" от Министерства культуры РФ режиссер так и не получил. Хотя этот грант ему должны были вручить еще в декабре прошлого года.

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