Ела на круглую сумму и не платила: жительница Екатеринбурга обманула рестораны на десятки тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-27T12:30:21+03:00

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В Екатеринбурге сразу несколько ресторанов стали жертвами нерадивой посетительницы. С начала осени некая девушка, которая иногда представлялась как Рада, приходила в заведения Академического, но отказывалась платить после трапезы на круглую сумму.

На данный момент известно, что она успела наведаться в рестораны «Кустурица», «Мой бар» и «Академик еды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/670683" frameborder="0"></iframe> Жительница Екатеринбурга обманула рестораны на десятки тысяч рублей.Видео: Ресторан "Академия еды"! другой источник

По словам местных жителей, недавно любительницу халявы лишили водительских прав за пьяную езду. В каждом из заведений она посидела почти на 5000 рублей.

- Ее уже боится весь район, - рассказывает владелица «Академии еды» Олеся. – 13 сентября она плотно поела у нас и налегала на спиртное. Когда официанты попросили ее расплатиться, она заявила, что не будет платить. Все знают про ее выходки и про то, что живет она на Широкой речке, но полиция ничего не делает.

Про себя «Рада» рассказывает, что работает официанткой, а также якобы подрабатывает патологоанатомом в 40-й больнице. Каждый раз итог ее «застолья» один: приезжает наряд полиции и забирает ее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/670686" frameborder="0"></iframe> Жительница Екатеринбурга обманула рестораны на десятки тысяч рублей.Видео: бар "Мой бар"! другой источник

- Ее не смущает присутствие полицейских. Она материт их и просит отвезти из отделения домой, якобы не хочет тратиться на такси,- вспоминает встречу с неплательщицей владелец «Моего бара» Андрей. – Она даже угрожала сжечь ресторан. Мы написали на нее заявление.

В городской полиции сообщили, что знают о выходках екатеринбурженки.

- Данная гражданка была привлечена к административной ответственности по статье 7.27.1. «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ресторан также может предъявить к ней претензии в гражданско-правовом порядке, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.