2018-09-27T11:22:49+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предоставил оборудование белорусской компании «Молочный Мир»

Продукция компании пользуется спросом во многих странах
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией «Молочный Мир» (Республика Беларусь) о передаче в финансовый лизинг высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности. Сумма соглашения составляет 150 тысяч евро.

Продукция компании производится на территории Республики Беларусь и экспортируется в Россию, Казахстан, Грузию, Турцию, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан, Сингапур и другие страны.

- Наше подразделение в Беларуси активно работает с компаниями пищевой промышленности. Техническая модернизация производственного процесса позволяет клиентам повышать качество продукции, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства, - рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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