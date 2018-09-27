ВТБ Лизинг предоставил оборудование белорусской компании «Молочный Мир»
ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией «Молочный Мир» (Республика Беларусь) о передаче в финансовый лизинг высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности. Сумма соглашения составляет 150 тысяч евро.
Продукция компании производится на территории Республики Беларусь и экспортируется в Россию, Казахстан, Грузию, Турцию, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан, Сингапур и другие страны.
- Наше подразделение в Беларуси активно работает с компаниями пищевой промышленности. Техническая модернизация производственного процесса позволяет клиентам повышать качество продукции, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства, - рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.