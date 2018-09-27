Зимний график движения пригородных поездов на СвЖД начнет действовать с 1 октября

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-27T10:02:44+03:00

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С 1 октября 2018 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», в соответствие с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения дополнительные электрички, курсировавшие в пиковый «дачный» сезон.

С 1 октября отменяются «летние» поезда:

• № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;

• № 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

• № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;

• № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

• № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил;

• № 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

• № 6510 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;

• № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

• № 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

• № 6591 и №6594 на направлении Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

С 1 октября назначаются пригородные поезда:

• № 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский;

• № 6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский.

С 27 октября отменяются пригородные поезда:

• № 7494 Сургут – Ульт-Ягун;

• № 7492 Ульт-Ягун – Нижневартовск-1;

• № 6093 Ульт-Ягун – Сургут;

• № 7491 Нижневартовск-1 – Ульт-Ягун.

Отмененные рейсы вернут уральцам веснойФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).