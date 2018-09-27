ВИЗ-Сталь отмечает 45-летие цеха холодной прокатки

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-27T09:17:04+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) начались праздничные мероприятия, посвященные 45-летию цеха холодной прокатки (ЦХП*) – крупнейшего в Европе комплекса по производству трансформаторного проката.

В честь юбилея в подразделениях предприятия пройдут торжественные собрания трудовых коллективов. Отличившимся металлургам вручат ведомственные, областные, городские и корпоративные награды. Все передовики получат денежные премии.

На производственных участках пройдет флешмоб с участием вокалистов, которые исполнят золотые хиты 60-70-х годов – периода строительства ЦХП. Чтобы металлурги смогли получить фотоснимки на память о юбилее, в цехе оборудуют специальную фотозону. Особое праздничное настроение будет создавать лазерное шоу на производственных объектах предприятия. Световые лучи создадут инсталляцию, посвященную этапам истории ЦХП и ВИЗ-Стали.

Цех: вид изнутри. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Кульминацией юбилея станет праздник трудовой славы в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Героями торжества станут представители 17 трудовых династий завода, чей общий стаж работы на заводе превышает 150 лет.

Фото цеха холодной прокатки можно посмотреть по ссылке.

*Пуск первой очереди цеха холодной прокатки ВИЗа состоялся 30 сентября 1973 года. За 45 лет ЦХП выпустил более 7,5 миллионов холоднокатаной динамной и трансформаторной стали высокого качества. В 2008 году на базе цеха холодной прокатки создана компания ВИЗ-Сталь, которая с 2011 года полностью переориентировалась на выпуск трансформаторного проката.