Руководители ВТБ Страхование вошли в рейтинг лучших топ-менеджеров России
Представители компании ВТБ Страхование заняли лидирующие позиции в ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров» в страховом сегменте по версии газеты «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России.
Генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин вошел в тройку наиболее успешных руководителей высшего звена страховых компаний.
Первый заместитель генерального директора Олег Меркулов занял первое место в рейтинге лучших коммерческих директоров.
Заместитель генерального директора по административным и корпоративным вопросам Алексей Печенкин занял первую строчку среди директоров по корпоративному управлению.
Директор департамента страховых и информационных технологий Светлана Агапова стала первой в рейтинге лучших директоров по ИТ.
Первый заместитель генерального директора – финансовый директор Михаил Моторин вошел в тройку ведущих финансовых директоров.
Глава департамента маркетинга Кирилл Бобыльков вошел в топ-5 директоров по маркетингу.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется газетой «КоммерсантЪ» и Ассоциацией менеджеров России в целях оценки достижений и профессиональной репутации российских менеджеров высшего эшелона. В рейтинге представлены наиболее профессиональные управленцы и лидеры в своих областях и функциональных направлениях.