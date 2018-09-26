Мальчик молчит: в Екатеринбурге нашли одинокого малыша

СЕГОДНЯ 18:57 2018-09-26T18:57:15+03:00

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В Екатеринбурге около 15:30 26 сентября возле парковки у дома 99 по улице Блюхера прохожие обнаружили мальчика, на вид которому всего 3 или 4 года.

Ребенка отвели в полицию, сотрудники которой сейчас пытаются разыскать родителей мальчика или людей, которые владеют информации о нем. Ситуацию осложняет то, что сам мальчик молчит и даже не называет своего имени.

Если вы знаете малыша на фото – срочно позвоните по телефонам дежурной части 02 или 356-42-03.