Мальчик молчит: в Екатеринбурге нашли одинокого малыша
Полиция просит помочь найти родителей дошкольника
Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбурге
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В Екатеринбурге около 15:30 26 сентября возле парковки у дома 99 по улице Блюхера прохожие обнаружили мальчика, на вид которому всего 3 или 4 года.
Ребенка отвели в полицию, сотрудники которой сейчас пытаются разыскать родителей мальчика или людей, которые владеют информации о нем. Ситуацию осложняет то, что сам мальчик молчит и даже не называет своего имени.
Если вы знаете малыша на фото – срочно позвоните по телефонам дежурной части 02 или 356-42-03.