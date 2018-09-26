Люди верят: в соцсетях распространили фейк про выставку Джона Маккейна в Ельцин Центре
В социальных сетях 26 сентября появилась информация о том, что 1 ноября в екатеринбургском Ельцин Центре откроется выставка, посвященная американскому сенатору Джону Маккейну, который скончался от рака мозга 25 августа этого года.
- Более 50 фото, 25 видеозаписей и несколько архивных звуковых файлов из жизни политика расскажут о жизни выдающегося американца, которому удалось добиться значительного улучшения российско-американских отношений, - говорится в пресс-релизе.
Авторами и выставки в сообщении с сайта шуточных новостей "Panorama" называются директор Ельцин Центра Дина Сорокина и сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
В тексте даже приводятся словам Сорокиной, которая якобы рассказывает о грядущем мероприятии. Среди прочего в цитате говорится, что «житие Маккейна является примером для подражания множества его и наших соотечественников».
Фото: скрин фейковой записи
Возникают сомнения: о каком улучшении отношений между двумя странами можно говорить, когда речь идет о Маккейне? Во-вторых, почему «житие» политика должно являться примером для подражания россиян?
Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Ельцин Центр.
- Эта новость – фейк. Не совсем понятно, кто и зачем ее распространяет. Программа Ельцин Центра: расписание выставок, встреч, фильмов – все это есть на нашем сайте. И выставки, посвященной Джону Маккейну там точно нет, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина.