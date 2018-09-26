2018-09-26T13:02:02+03:00
Экономика

ВТБ и ГК Росатом договорились о сотрудничестве в сфере финансирования проектов Северного морского пути

Это обеспечит безопасное судоходство круглый год
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ заключил с госкорпорацией «Росатом» меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансирования проектов, связанных с обеспечением безопасного круглогодичного судоходства в акватории Северного морского пути.

Со стороны банка ВТБ меморандум подписал заместитель президента – председатель правления Валерий Лукьяненко, со стороны госкорпорации «Росатом» – первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров в ходе официальной встречи в рамках V Международного форума «NDEXPO 2018».

Меморандум призван стать платформой для установления и развития стратегического делового партнерства на долгосрочной и взаимовыгодной основе в области обеспечения развития арктического флота и безопасного судоходства в акватории Северного морского пути. Предусмотрена возможность предоставления лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов по проектам, реализуемым госкорпорацией «Росатом» в рамках развития ледокольного флота.

- Сотрудничество банка ВТБ и предприятий госкорпорации «Росатом» носит долговременный характер и способствует развитию атомной отрасли страны, повышая ее конкурентоспособность, особенно в такой стратегической для государства сфере, как обеспечение функционирования Северного морского пути, - рассказал Валерий Лукьяненко.

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