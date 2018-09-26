2018-09-26T12:13:38+03:00
Экономика

Экономические отношения Россия-Китай укрепляются

Страны-соседи активно развивают взаимодействие в формате «Волга-Янцзы»
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Фото: предоставлено заказчикомФото: предоставлено заказчиком
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В Екатеринбурге открылся Четвертый саммит Ассоциации технических университетов России и Китая. Торжественное событие случилось в июле этого года. Эксперты и молодые ученые из вузов двух стран обсудили на саммите новые интересные проекты в сфере науки и образования, материаловедения, космоса и энергетики. Такое сотрудничество стран – залог развития китайско-российского высшего образования и укрепления национального инновационного потенциала.

Страны-соседи так же активно развивают формат взаимодействия «Волга-Янцзы», который предусматривает сотрудничество регионов Приволжья и провинций в районе верхнего, среднего течения реки Янцзы. Так, например, делегация Оренбургской области продуктивно поработала в Китайской Народной Республике на Форуме межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках XVII Международной ярмарки Западного региона Китая. Руководитель делегации, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин прокомментировал присутствие Оренбуржья на Форуме.

- 20 сентября делегация Оренбургской области приняла участие в открытии международной выставки Западного региона Китая по теме «Новая эра Китая, новые возможности в Западном регионе». Также состоялась встреча с руководством инвестиционной энергетической корпорации провинции Сычуань. Представители делегации региона в рамках работы на форуме ведут переговоры с крупными китайскими компаниями, которые занимаются производством и строительством, - говорит Сергей Балыкин.

Визит организован в рамках реализации Соглашения между Правительством Оренбургской области и Народным правительством провинции Сычуань о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в июле 2014 года в рамках межправительственного проекта «Волга-Янцзы». В состав оренбургской делегации вошли представители органов муниципального образования и бизнес-сообщества региона.

Между Оренбургской областью и провинцией Сычуань (КНР) подписан ряд соглашений

Подписаны Меморандум о дружбе и сотрудничестве между администрацией города Орска и администрацией города Цзыян (провинция Сычуань), Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОСПП Оренбургской области и Сычуаньской ассоциацией содействия торгово-экономическому сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс – один путь», а также ряд соглашений между хозяйствующими субъектами провинции Сычуань и Оренбургской области.

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