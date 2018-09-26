Работа пожарных поездов СвЖД по итогам летнего пожароопасного периода получила высокую оценку руководства

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-26T12:13:38+03:00

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На Свердловской магистрали подвели итоги работы подразделений ведомственной пожарной охраны в летний пожароопасный период. С 15 мая по 15 сентября 2018 года данные формирования девять раз привлекались к ликвидации природных пожаров, возгораний сухой травы, кустарника, торфа близ железной дороги. Всего с начала 2018 года пожарные поезда совершили 83 выезда, в том числе 24 – на тушение пожаров.

Показательным стал случай в июле в труднодоступном лесном массиве в районе перегона Шестаки – Парма (Пермский край), где был обнаружен очаг возгорания сухой травы. Пожарный поезд станции Кизел обеспечил подачу воды к месту тушения на расстоянии 120 метров от железнодорожной насыпи.

В конце августа лесной пожар был обнаружен вблизи разъезда 135 км на севере Свердловской области (площадь пожара превысила 4 тысячи кв. метров). К тушению привлекались пожарные поезда станций Верхнекондинская и Серов-Сортировочный. Благодаря слаженным действиям работников ведомственной пожарной охраны и сотрудников МЧС, возгорание удалось ликвидировать. Пожарный поезд станции Пермь-Сортировочная участвовал в тушении пожара техногенного характера повышенной категории сложности: благодаря бесперебойной подаче 122 тонн воды было обеспечено своевременное тушение возгорания на территории производственно-коммерческой базы «Нефтехимик» в черте Перми.

- Все пожарные поезда аттестованы как аварийно-спасательные формирования с круглосуточным дежурством для проведения неотложных работ на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», а также на других объектах по запросу МЧС. В зону обслуживания каждого пожарного поезда входит от 100 до 611 км железных дорог общего пользования, - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Кроме традиционных средств пожаротушения, такие поезда имеют оборудование, позволяющее осуществлять перекачку легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также нейтрализацию опасных веществ. В их оснащении предусмотрены электростанции, комплекты аварийно-спасательного инструмента, пожарные стволы, стационарные и переносные прожекторы, другая техника и снаряжение. Каждый пожарный поезд имеет запас воды не менее 122 тонн и пенообразователя 5 тонн. В летний период на участках с интенсивным движением в их состав включаются дополнительные цистерны-водохранилища.

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий, с начала 2018 года пожарные поезда СвЖД 49 раз выезжали на учения и занятия, в том числе совместно с подразделениями МЧС России.

Работа пожарных подразделений СвЖД осуществляется на территории пяти субъектов РФ. На ключевых станциях магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. В их числе - десять составов нового поколения, поступивших на дорогу с 2012 года в рамках инвестиционной программы «Пожарная безопасность». До конца текущего года составы с улучшенными тактико-техническими характеристиками появятся на станциях Кузино и Тобольск.