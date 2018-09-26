Из аэропорта "Кольцово" с травмой головы госпитализировали годовалого ребенка

СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-26T09:34:48+03:00

Сейчас маленькая девочка находится под присмотром врачей в девятой детской больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Накануне ночью из аэропорта "Кольцово" экстренно госпитализировали годовалого ребенка. В пресс-службе воздушной гавани инцидент подтвердили, пояснив, что ребенок с мамой прилетел из Симферополя бортом компании "Северный ветер".

В горздраве сообщили, что сейчас ребенок находится в девятой детской больнице, но без согласия родителей озвучить диагноз отказались.

Предварительно, девочка получила травму головы. В самой авиакомпании утверждают, что никаких ЧП во время полета не было, просто мама не доглядела за дочкой.

- Проводники сделали женщине несколько замечаний, но она на них не реагировала, - рассказали в "Северном ветре". - Ребенок баловался и, побежав по проходу, споткнулся, упал и ударился лбом.