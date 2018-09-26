Из аэропорта "Кольцово" с травмой головы госпитализировали годовалого ребенка
Накануне ночью из аэропорта "Кольцово" экстренно госпитализировали годовалого ребенка. В пресс-службе воздушной гавани инцидент подтвердили, пояснив, что ребенок с мамой прилетел из Симферополя бортом компании "Северный ветер".
В горздраве сообщили, что сейчас ребенок находится в девятой детской больнице, но без согласия родителей озвучить диагноз отказались.
Предварительно, девочка получила травму головы. В самой авиакомпании утверждают, что никаких ЧП во время полета не было, просто мама не доглядела за дочкой.
- Проводники сделали женщине несколько замечаний, но она на них не реагировала, - рассказали в "Северном ветре". - Ребенок баловался и, побежав по проходу, споткнулся, упал и ударился лбом.