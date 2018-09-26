2018-09-26T08:52:09+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь – чемпион турнира по мини-футболу среди уральских предприятий Группы НЛМК

Соревнования провели в 24-й раз
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СинараФото: пресс-служба ВИЗ-Синара
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В Екатеринбурге на манеже клуба «ВИЗ Синара» прошел турнир по мини-футболу c участием уральских предприятий Группы НЛМК. Традиционные заводские соревнования на приз газеты «Верх-Исетский рабочий» проводятся в 24-й раз. Последние пять лет они проходят в статусе открытого межкорпоративного спортивного мероприятия.

В этот раз на площадке встретились 4 футбольных команды: ВИЗ-Стали, ВИЗа, НЛМК-Урал и Вторчермета НЛМК. Соревнования проходили по круговой системе. В рамках турнира было сыграно восемь матчей по два 15-минутных тайма.

В результате напряженной борьбы обладателем главного Кубка турнира стала команда ВИЗ-Стали. Второе и третье места заняли футболисты НЛМК-Урал и Вторчермет НЛМК. Все победители получили дипломы и ценные призы.

- Спортивный турнир дает возможность работникам разных площадок почувствовать себя единой сильной командой. Когда есть общность интересов на спортивной площадке, укрепляется и нацеленность на достижение высоких результатов в совместной работе, – говорит и. о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Фоторепортаж с турнира по мини-футболу: по ссылке.

Видеорепортаж: по ссылке.

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