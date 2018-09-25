Поезда «Ласточка» будут делать дополнительную остановку в черте Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-25T16:06:09+03:00

Добраться из Компрессорного до центра города можно всего за 19 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Компрессорного до центра города можно будет добраться за 20 минут

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С 1 октября 2018 года скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский будут останавливаться на о.п. Компрессорный завод, расположенном в черте Екатеринбурга.

Дополнительная остановка вводится для удобства пассажиров. Кроме того, жители микрорайона Компрессорный на «Ласточке» смогут добираться до центра города менее, чем за 20 минут. Стоимость проезда (билет без указания мест) составит 43 рубля. Также действуют все виды льгот, установленных законодательством: цена для школьников и студентов будет ниже на 50%.

В связи с введением дополнительной остановки у «Ласточек» частично изменится расписание (время местное):

· Поезд №7083 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский до станции Кольцово будет следовать в соответствии с действующим расписанием, далее: о.п. Компрессорный завод 07:49-07:50, Шарташ 08:04-08:05, о.п. Первомайская 08:08-08:09, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 08:14 (+2 минуты).

· Поезд №7084 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский будет отправляться из Екатеринбурга в 14:02 (раньше на 2 минуты), о.п. Первомайская 14:06-14:07, Шарташ 14:10-14:11, о.п. Компрессорный завод 14:22-14:23, Кольцово 14:27-14:28, далее согласно действующему расписанию.

Доехать можно в комфортной обстановкеФото: Алексей БУЛАТОВ

· Поезд №7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться со станции Каменск-Уральский в 15:50 (раньше на 2 минуты), о.п. Соцгород 15:54-15:55, Храмцовская 16:14-16:15, Арамиль 16:45-16:46, Кольцово 16:55-16:56, о.п. Компрессорный завод 17:00-17:01, далее согласно действующему расписанию.

· Поезд №7086 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский будет отправляться из Екатеринбурга в соответствии с действующим расписанием, о.п. Компрессорный завод 18:44-18:45, Кольцово 18:49-18:50, Арамиль 18:59-19:00, далее по расписанию.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00(звонок по России бесплатный).