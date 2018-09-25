2018-09-25T16:06:09+03:00
Экономика

Поезда «Ласточка» будут делать дополнительную остановку в черте Екатеринбурга

Из Компрессорного до центра города можно будет добраться за 20 минут
Поделиться:
Добраться из Компрессорного до центра города можно всего за 19 минутДобраться из Компрессорного до центра города можно всего за 19 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 октября 2018 года скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением ЕкатеринбургКаменск-Уральский будут останавливаться на о.п. Компрессорный завод, расположенном в черте Екатеринбурга.

Дополнительная остановка вводится для удобства пассажиров. Кроме того, жители микрорайона Компрессорный на «Ласточке» смогут добираться до центра города менее, чем за 20 минут. Стоимость проезда (билет без указания мест) составит 43 рубля. Также действуют все виды льгот, установленных законодательством: цена для школьников и студентов будет ниже на 50%.

В связи с введением дополнительной остановки у «Ласточек» частично изменится расписание (время местное):

· Поезд №7083 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский до станции Кольцово будет следовать в соответствии с действующим расписанием, далее: о.п. Компрессорный завод 07:49-07:50, Шарташ 08:04-08:05, о.п. Первомайская 08:08-08:09, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 08:14 (+2 минуты).

· Поезд №7084 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский будет отправляться из Екатеринбурга в 14:02 (раньше на 2 минуты), о.п. Первомайская 14:06-14:07, Шарташ 14:10-14:11, о.п. Компрессорный завод 14:22-14:23, Кольцово 14:27-14:28, далее согласно действующему расписанию.

Доехать можно в комфортной обстановке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доехать можно в комфортной обстановкеФото: Алексей БУЛАТОВ

· Поезд №7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться со станции Каменск-Уральский в 15:50 (раньше на 2 минуты), о.п. Соцгород 15:54-15:55, Храмцовская 16:14-16:15, Арамиль 16:45-16:46, Кольцово 16:55-16:56, о.п. Компрессорный завод 17:00-17:01, далее согласно действующему расписанию.

· Поезд №7086 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский будет отправляться из Екатеринбурга в соответствии с действующим расписанием, о.п. Компрессорный завод 18:44-18:45, Кольцово 18:49-18:50, Арамиль 18:59-19:00, далее по расписанию.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00(звонок по России бесплатный).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Не ходите дети по лесу гулять: на Урале из-за пожаров объявлено штормовое предупреждение
Лидер "Чайф" Владимир Шахрин снялся в ролике, призывающем к чистоте в Шарташском парке
В Екатеринбурге появились семь новых остановок
В Свердловской области 7% детей рождаются недоношенными
На Урале будут судить "черного лесоруба", вырубившего деревьев на 5 миллионов рублей
Мэрия Екатеринбурга потратит 430 тысяч рублей на поиск экстремистов в Интернете
МФЦ Екатеринбурга и Нижнего Тагила начали выдавать водительские права
На Среднем Урале почтовые отделения ради клиентов откажутся от обеда
«ВТБ Медицинское страхование» запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Екатеринбурге улица Попова снова стала двусторонней
На Урале оштрафован владелец трейлера-закусочной, нелегально припарковавшийся на земле мэрии
В Екатеринбурге жители дома, который хотят снести ради филармонии, просят помощи в соцсетях
Арестованы 7 машин: в Екатеринбурге приставы устроили «охоту» на должников-автомобилистов
В Екатеринбурге пассажирская маршрутка на зебре сбила женщину
«Поразительное единодушие»: депутаты гордумы избрали мэром Екатеринбурга Александра Высокинского
В Североуральске осудили наркосбытчика, перевозившего «товар» на рейсовом автобусе
На Урале инвесторы вложат в сферу ЖКХ 3,5 миллиарда рублей
В Екатеринбурге сгорели две припаркованные рядом машины
Как ежики в тумане: Средний Урал на два дня накроет смог
Владимир Путин назначил нового зам. председателя Свердловского областного суда
Уральские полицейские завоевали первое золото на Европейских играх полицейских и пожарных
В отношении уральского бизнесмена Юрия Юдина, обвинявшегося в насилии над детьми, прекратили дело
Вице-мисс Екатеринбург-2016 вошла в топ конкурса сексуальных красоток Playboy
Бежал по "зебре", но на красный: в Екатеринбурге машина сбила школьника
Беглый олигарх Сергей Капчук, спустя 13 лет заграничных пряток, вернулся в Екатеринбург
В Екатеринбурге 22-летний парень до смерти запинал бомжа
На Урале осудили посредника, который получил взятку в миллион рублей для полицейских