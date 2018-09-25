2018-09-25T14:50:03+03:00
Экономика

ЕВРАЗ впервые организовал в Качканаре «Чистые игры»

Участники собрали 1,5 тонны мусора
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Участники акции собрали 21 покрышку. Фото: пресс-служба ЕВРАЗУчастники акции собрали 21 покрышку. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
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По инициативе ЕВРАЗа в Качканаре впервые прошел международный экологический квест по командному сбору и сортировке мусора «Чистые игры». На берегу качканарского пруда было собрано 1,5 тонны пластика, стекла, металла, бумаги.

В «Чистых играх» приняли участие 37 команд. Среди участников - школьники, педагоги, работники ЕВРАЗ КГОКа, семьи. По карте местности участники должны были раздельно собрать мусор, набирая баллы. Очки начислялись не только за объем собранного мусора и отдельно батареек, но и за правильные ответы в экологической викторине, фотографии территории до и после уборки, участие в конкурсах. Среди необычных находок были старые керосиновые лампы, валенки, мягкие игрушки, телефоны, табуретки, кресла и елочные гирлянды.

Первый крупный мусор - кресло на берегу пруда. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Первый крупный мусор - кресло на берегу пруда. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- За два часа игры качканарцы собрали около 100 батареек, более 20 автомобильных покрышек, около 50 стеклянных бутылок и банок. Всего на вторичную переработку было отправлено более 200 мешков с мусором, - рассказали в пресс-службе компании.

По итогам квеста первое место среди взрослых завоевала команда работников ЕВРАЗ КГОКа «Неудержимые капельки». Среди школьников победила команда «Кипиш». Участники получили дипломы и подарки. После игры были организованы развлекательная программа и пикник.

Победители конкурса с подарками

Победители конкурса с подарками

«Чистые игры» - экологический и образовательный проект по улучшению состояния окружающей среды, направленный на популяризацию принципов раздельного сбора мусора. «Чистые игры» проходят в России, Индии, Нигерии, Вьетнаме, Литве, Украине и других странах.

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