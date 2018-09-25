2018-09-25T14:06:16+03:00
Происшествия

«Ответ обанкротившегося предпринимателя»: на Урале киллер стрелял в арбитражного управляющего

Сыщики отказались возбуждать уголовное дело и отпустили подозреваемых
Олег Галимов
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Дмитрий Зайцев получил касательное ранение лопатки. Фото: предоставлено Михаилом БалемДмитрий Зайцев получил касательное ранение лопатки. Фото: предоставлено Михаилом Балем
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Арбитражный управляющий из Березовского Дмитрий Зайцев едва не стал жертвой заказного убийства. По словам его адвоката Михаила Баля, покушение произошло утром 21 сентября, когда Зайцев выезжал из своего коттеджа на улице Серова.

- Он едва отъехал от дома и увидел, что поперек дороги лежит бревно. – рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат управляющего. - Вышел из машины, прошел два метра и раздался выстрел, затем еще два. Зайцев сгруппировался и сумел избежать серьезных ранений. В него попали один раз – пуля по касательной задела левую лопатку. Стреляли из пистолета «Оса».

После этого стрелок в серой кофте с капюшоном скрылся на автомобиле Honda Legend, но раненый управляющий не захотел просто так сдаваться и попытался догнать нападавших на своей машине, попутно сообщив обо всем в дежурную часть полиции.

Тот самый автомобиль (по центру), который преследовал Дмитрий. Фото: предоставлено Михаилом Балем

Тот самый автомобиль (по центру), который преследовал Дмитрий. Фото: предоставлено Михаилом Балем

- Пытаясь оторваться от Зайцева киллеры несколько раз выезжали на встречную полосу и могли спровоцировать ДТП, - добавил Михаил Баль. - Мой доверитель потерял их из виду по дороге на Новосвердловскую ТЭЦ.

Позже Honda нашли в ангаре одного из предприятий, который расположен вблизи трассы. По словам сотрудников, из иномарки выбежали двое мужчин, после чего они скрылись в лесу.

Киллер и водитель Honda попали на запись камер видеонаблюдения. Фото: предоставлено Михаилом Балем

Киллер и водитель Honda попали на запись камер видеонаблюдения. Фото: предоставлено Михаилом Балем

Лица нападавших попали в объективы камер видеонаблюдения. Изначально в ориентировках полиции фигурировали 34-летений Константин Нелюбин, 31-летний Артем Кириллов, а также ранее судимый 49-летний Михаил Клок. Последний считается организатором покушения на Зайцева.

Полиция уже разыскивает предполагаемого организатора покушения. Фото: предоставлено Михаилом Балем

Полиция уже разыскивает предполагаемого организатора покушения. Фото: предоставлено Михаилом Балем

- Безусловно, этот инцидент связан с профессиональной деятельностью Зайцева, - добавил Баль. - Это ответ одного из предпринимателей, которого он банкротил. Следователи отказались возбуждать уголовное дело так как пуля не попала в голову!

Полицейские смогли по «горячим следам» задержать находившихся в машине киллеров, но позже отпустили их. Силовики уверены, что это было не покушение, а обычный дорожный конфликт.

- На данном этапе предварительного следствия ситуация, о которой идет речь, выглядит не такой однозначной, как кому-то может показаться, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сотрудники органов внутренних дел Березовского совместно с коллегами из прокуратуры сейчас разбираются в ней с целью дать правильную юридическую квалификацию произошедшему.

Официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга пообещал прокомментировать ситуацию позже.

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