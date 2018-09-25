2018-09-25T12:43:44+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали стартовали мероприятия по профилактике гриппа у работников

Закуплено 1200 доз вакцин
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На предприятии закупили 1200 доз вакцин от гриппа. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиНа предприятии закупили 1200 доз вакцин от гриппа. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Для проведения прививочной кампании ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) закупила 1200 доз вакцины «Совигрипп», которая разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения с учетом ежегодно меняющегося штамма гриппа.

Иммунизация пройдет с сентября по ноябрь и обеспечит защиту металлургов от инфекции в сезон эпидемии, позволит избежать тяжелых форм заболевания и осложнений.

Ежегодно на ВИЗ-Стали проводятся профилактические мероприятия по защите работников не только от гриппа, но и от других инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка и т.д. Вакцинация охватывает более 90% работников предприятия.

- Для укрепления здоровья металлургов ВИЗ-Сталь проводит большой комплекс профилактических мероприятий, в которых участвуют 100% работников. Предприятие проводит бесплатную вакцинацию и физиотерапевтическое лечение на базе здравпункта завода, организует санаторно-курортное лечение, развивает корпоративный спорт. В 2018 году на реализацию оздоровительных программ мы направим более 8 миллионов рублей, – говорит и.о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

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