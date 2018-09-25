2018-09-25T12:24:36+03:00
Общество

"Я весь день плакал": племянник только что избежавшего тюрьмы Николая Коляды может сесть на 7 лет

Чтобы спасти сына, сестра режиссера может заплатить деньги, но для этого женщине придется продать дом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы спасти племянника, нужно заплатить 300 тысяч рублейЧтобы спасти племянника, нужно заплатить 300 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не успел Николай Коляда отойти после громкого процесса, где его признали виновным в ДТП, как в семье режиссера новая беда. На этот раз проблемы с законом возникли у его племянника. Молодому человеку грозит семь лет колонии. Правда, что именно натворил родственник, Коляда не говорит.

- Звонит сестра моя Вера из Пресногорьковки и говорит, что сын ее что-то там набедокурил и теперь ему грозит тюрьма или выплатить надо миллион с чем-то тенге, - рассказал режиссер. - По-нашему это 300 с лишним тысяч рублей.

Чтобы помочь сыну женщина намерена продать дом и машину, доставшуюся ей от отца. Николай Коляда в свою очередь решил пожертвовать свои гонорары, а при необходимости, взять кредит.

- Говорю Вере: тихо, хватит плакать. Я привезу тебе эти деньги. Сейчас слетаю в Питер 27 и 28 сентября. 29 у меня занятие со студентами, а 30 сентября приеду к тебе. - продолжает режиссер. - Бедная Вера. Мужа похоронила, сына похоронила, а вот сейчас еще этот, второй сын, еще фордыбачит. Если его в тюрьму - Вера вообще не выдюжит.

Чтобы подбодрить сестру Коляда перевел тему разговора на хобби женщины. Вера очень любит делать заготовки на зиму.

- Я очень люблю деньги. Деньги - это свобода. Но деньги - это бумага, - резюмировал режиссер. - Больше денег я людей люблю.

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