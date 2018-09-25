«Грабители сработали грамотно»: стало известно, каким образом в центре Екатеринбурга обнесли ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-25T10:37:14+03:00

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Спустя сутки после ограбления ювелирного магазина «Золотой» в центре Екатеринбурга появились подробности этого дерзкого преступления. По информации осведомленных источников в свердловской полиции, ущерб заведения оценивается более чем в 80 миллионов рублей, но точное количество украденных украшений до сих пор подсчитывается.

- Грабители сработали грамотно, - рассказал источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах. – Злоумышленники проникли в подвал, где находился склад, по трубам. Там огромные дыры в стенах, поэтому попасть туда не составило особого труда. Любой дрыщ пролезет. Таким же путем воры и выносили украшения. Им даже не пришлось отключать сигнализацию.

Из ювелирного магазина вынесли тысячи украшенийФото: Олег Галимов

Несмотря на то, что руководство «Золотого» обещало открыть магазин 25 сентября, сегодня двери ювелирного по-прежнему закрыты для покупателей. Разговаривать о произошедшем с корреспондентом «Комсомолки» менеджер отказался.