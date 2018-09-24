Травмы серьезные: в Екатеринбурге за день сбили двух школьников

СЕГОДНЯ 21:12 2018-09-24T21:16:12+03:00

На Бебеля парень выбежал из-за стоявшего в пробке автомобиля. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

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Понедельник в Екатеринбурге ознаменовался двумя серьезными ДТП с участием школьников. Оба ребенка нарушили ПДД и попали под колеса автомобилей.

Первая авария произошла возле Центрального стадиона на ВИЗе.

Здесь, напротив дома №2 по улице Крауля, в 15:25 66-летний автолюбитель с 22-летним стажем вождения сбил 12-летний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора, попал под колеса иномарки «Хонда CV-V».

В результате ДТП школьник попал Детскую городскую больницу №9 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

На Крауля школьник побежал на запрещающий сигнал светофора.Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вторая авария произошла в 15:55 по улице Бебеля напротив дома №71. Здесь 51-летний водитель наехал на 14-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за стоящей в заторе машины.

- Школьник получил серьезные травмы: сотрясение головного мозга и перелом позвоночника. Его доставили в ДГКБ №9. По фактам ДТП ведется дознание, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД изучили обстоятельства ДТП и провели дознание. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Отметим, что за 9 месяцев 2018 года в Екатеринбурге произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних горожан. В результате один ребенок погиб, 74 получили травмы. 23 аварии произошли по вине школьников.