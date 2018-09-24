На Урале школьник жестоко избил сверстника: у мальчика перелом позвоночника

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-24T16:52:12+03:00

Сейчас в произошедшем разбирается полиция, но не исключено, что дело передадут в СКР. Фото: соцсети

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В Нижней Туре местный подросток жестоко избил сверстника. Для пострадавшего мальчика «стрелка» обернулась сломанным позвоночником. На видеозаписи, которую по закону мы не можем публиковать, видно, как у стен школы собрались дети в возрасте 13-15 лет.

Избиение лежащего школьника сопровождается насмешками девочек, которые снимали все на телефоны. После этого очевидцы избиения выступили против того, чтобы вызывать скорую помощь

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция, но возможно материалы дела передадут в Следственный комитет.

- В случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий, - рассказал «КП-Екатеринбург» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В конце видео избитого парня пытаются поднять на ноги, но мальчик был не в состоянии стоять и вновь упал на асфальт.