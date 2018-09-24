Группа НЛМК расширяет сотрудничество с производителями трансформаторов в Индии, США и Турции

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-24T12:52:08+03:00

Компании нацелены на многолетние взаимоотношения в бизнесе

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, подписала долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве с ведущими производителями компонентов для трансформаторов - компаниями Enpay (Турция), KRYFS (Индия), National Material Company (NMC, США).

Долгосрочные соглашения предусматривают регулярные поставки трансформаторной стали с производственных площадок Группы НЛМК в Липецке и Екатеринбурге, усиление технической поддержки со стороны Группы НЛМК и расширенное сотрудничество в области разработки и выведения новых продуктов на рынок.

- Мы позитивно оцениваем развитие многолетнего сотрудничества с нашими ключевыми клиентами – компаниями Enpay, KRYFS и NMC. Новые договоренности отражают нашу заинтересованность в совместной и долгосрочной работе. Группа НЛМК готова наращивать поставки премиальной продукции на стратегические рынки и помогать своим партнерам делать лучшую в мире продукцию из нашей стали, - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Группа НЛМК выпускает трансформаторную сталь на заводах в Липецке и Екатеринбурге. Доля компании на мировом рынке трансформаторного проката составляет около 10%.