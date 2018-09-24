«Мечтаю станцевать танго с мужчиной»: пенсионерка из Екатеринбурга ищет партнера для танцев

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-24T12:46:20+03:00

Людмила Васильевна уже два года не может найти себе партнера для танцев

Изменить размер текста: A A

«Какая элегантная дама!» Такие комплименты Людмила Павленко получает чуть ли не каждый день. Не смотря на свои 76, она всегда в красивом платье, на каблучках и с прической. Сохранять стройность и молодость ей помогает любовь к танцам, которыми она занимается уже два года.

- Помню, мне было лет 12. В послевоенные годы мы выбегали в родной дворик на Уралмаше и начинали танцевать. То фронтовик сыграет на аккордеоне, то соседка выставит в окно радиоприемник, - вспоминает Людмила Васильевна. - Летом все вместе ходили на танцплощадки. Тогда они были повсюду. Играл духовой оркестр, и мы танцевали танго, фокстрот и вальс...

Всю жизнь пожилая екатеринбурженка трудилась патентоведом на заводе Уралмаш. Пела в хоре. Но танцами занялась совсем недавно: случайно увидела объявление в фойе Уральского федерального университета о наборе и загорелась.

Женщина нашла хобби в пенсионном возрасте. Фото: предоставлено Людмилой Павленко

- Наш клуб выступает на городских праздниках, Дне города, 9 Мая, на разных площадках: у ОДО, в Парке Маяковского, в УрФУ, - Людмила Васильевна с удовольствием показывает видеозаписи. - Танцуем танго, вальс и фокстрот. Первый из-за чувственности, а потому мой любимый.

Единственная беда: все это время Людмила Васильевна танцует в паре с женщиной. А ей уж очень хочется танцевать классическое танго, чтоб ее партнер был мужчина. Найти партнера пенсионерка пыталась своими силами. Повесила рукописное объявление в магазине, рядом с домом. Но, увы - на него так никто и не откликнулся.

- Так грустно становится, когда представляю, как я могла бы танцевать танго по-настоящему - с мужчиной, - признается Людмила Васильевна. – Но у нас на три-четыре дамы всего один кавалер. И страсти кипят нешуточные в борьбе за каждого танцора.

Мужчины - дефицит в танцевальном кружке. Фото: предоставлено Людмилой Павленко

На репетиции нужно ходить, как на работу. Поэтому найти серьёзного партнера по танцам - дело непростое. Но Людмила Васильевна все-таки не опускает руки. Занятия в клубе возобновятся уже с октября. Поэтому, если вас заинтересовало приглашение Людмилы Васильевны, звоните по телефону: 8-953-821-20-16.