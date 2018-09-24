2018-09-24T12:10:39+03:00
Происшествия

Ущерб в 100 миллионов рублей: в центре Екатеринбурга обнесли ювелирный магазин

Грабители вынесли тысячи драгоценностей под покровом ночи
Олег Галимов
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Злоумышленники смогли отключить сигнализацию. Фото: Яндекс.ПанорамыЗлоумышленники смогли отключить сигнализацию. Фото: Яндекс.Панорамы
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Этой ночью в центре Екатеринбурга неизвестные ограбили ювелирный магазин «Золотой» на улице Вайнера. Добычей злоумышленников стали около 15 тысяч украшений, а предварительный ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.

Помимо продажи «Золотой» также оказывает услуги ломбарда, но сейчас его клиентам «временно приостановлено начисление процентов». В настоящее время магазин закрыт, на месте преступления работают полицейские.

- В отдел полиции № 5 поступило заявление о хищении ценностей из ломбарда, расположенного на улице Вайнера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД. - По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время сумма ущерба уточняется.

Нам удалось дозвониться до управляющего ювелирного магазина, но она отказалась общаться с корреспондентом «Комсомолки».

- Мы этот инцидент не комментируем, - кратко ответили в ювелирном.

По предварительной информации, грабителям удалось взломать систему безопасности.

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