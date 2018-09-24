2018-09-24T11:25:12+03:00
Общество

В Свердловской области сохранят пенсионные льготы для пожилых людей

Документ приняли в первом чтении областные депутаты
Лев Истомин
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Льготы могут получить до наступления пенсионного возрастаЛьготы могут получить до наступления пенсионного возрастаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в первом чтении документ о сохранении пенсионных льгот для жителей региона предпенсионного возраста. Законопроект необходимо принять этой осенью, так как уже в следующем году пенсионный возраст в России будет увеличен.

В документе, разработанном по поручению главы государства, указано, что льготы могут получать женщины, начиная с 55 лет и мужчины после 60 лет. Депутаты решили принять в первом чтении документ, сохраняющий текущий объем льгот жителям Свердловской области, в том числе льготы по транспортному налогу, коммунальным услугам, бесплатной юридической помощи и ряду других возрастных привилегий.

В ходе обсуждения документа 24 сентября на заседании областного парламента от депутата Михаила Зубарева прозвучало предложение освободить пожилых жителей региона от налога без привязки к мощности транспорта. Однако это предложение раскритиковал его коллега Андрей Жуковский, посчитавший, что в этом случае дети начнут переписывать транспорт на своих родителей.

- Транспортный налог сегодня приносит 2,5 миллиарда рублей в год в дорожный фонд. Просто так раскидываться такими деньгами нельзя, - отметил председатель бюджетного комитета Владимир Терешков.

Отметим, что сохранение льгот не потребует никаких дополнительных расходов из областного бюджета. Сегодня в регионе проживает 1,35 миллиона пенсионеров, треть из которых получают региональные льготы.

- Мы провели внеочередное заседание ЗакСо, чтобы как можно быстрее принять те законы, которые ждут от нас жители. Это изменения в 10 законов, позволяющих сохранить все льготы, которые есть в Свердловской области для мужчин, достигших возраста 60 лет, и для женщин, достигших возраста 55 лет. Это и газификация, и бесплатный проезд в общественном транспорте, зубопротезирование и другие льготы, - заявила председатель областного парламента Людмила Бабушкина.

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