2018-09-24T10:28:25+03:00
Политика

Свердловское Заксобрание ликвидировало администрацию губернатора

Функции упраздненного ведомства возложат на одного из заместителей главы региона
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За упразднение структуры депутаты проголосовали единогласноЗа упразднение структуры депутаты проголосовали единогласноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области официально перестала существовать администрация губернатора. Соответствующие поправки в Устав региона сегодня были внесены на заседании Заксобрания. За упразднение структуры депутаты проголосовали единогласно.

Ранее с инициативой ликвидировать администрацию выступил сам губернатор Евгений Куйвашев. Сначала, несколько недель назад глава регион уволил руководителя подразделения Владимира Тунгусова, поставив на должность врио Азата Салихова. А потом дело дошло и до самой структуры.

Вместо нее создадут аппарат губернатора и правительства Свердловской области. Таким образом в области намерены убрать дублирующие функции аппарата правительства и администрации губернатора.

- Создание аппарата губернатора и правительства Свердловской области повысит эффективность всей системы в целом. Дополнительных расходов бюджета это не потребует, - сказал Салихов.

На резонный вопрос депутата Вячеслава Вегнера, кто теперь займется внутренней и информационной политикой, Салихов ответил, что эту миссию возложат на одного из заместителей губернатора. На кого именно, глава региона решит сам.

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