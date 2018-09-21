На Урале ВТБ помог детской больнице приобрести дорогое оборудование

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-21T15:57:28+03:00

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20 сентября Детской городской больнице города Первоуральска в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» был передан сертификат на 1,5 миллиона рублей для приобретения медицинского оборудования.

Волшебная атмосфера «Алисы в зазеркалье», магические фокусы Безумного Шляпника, и заводные конкурсы клоунессы Клёпы… В этот день больница превратилась в страну чудес, сошедшую с экрана телевизора вместе с легендарными героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Филя и Степашка, самые что ни на есть настоящие, пришли в гости к маленьким пациентам городской больницы, чтобы помочь им поскорее выздороветь.

В этом году программе банка ВТБ «Мир без слез» исполнилось 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. Главным подарком для детской больницы Первоуральска стал комплект оборудования функциональной диагностики.

- В городской больнице ежегодно проходят лечение около 34 тысяч детей, еще не менее 130 тысяч приезжают за помощью со всего западного управленческого округа, — Любовь Малямова, доктор медицинских наук, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области. — Несмотря на то, что это межмуниципальное учреждение здравоохранения хорошо оснащено, приятно, что находятся неравнодушные люди, готовые оказать помощь нашим детям. Благодаря банку ВТБ мы сможем расширить диагностические возможности больницы по двум направлениям — неврологии и кардиологии. Теперь наши дети смогут проходить обследование, не выезжая за пределы города.

Александр Анфицеров, заместитель главы администрации городского округа Первоуральск поблагодарил банк ВТБ за пример социального партнерства. И отметил, что такая инвестиция принесет свои плоды в будущем:

- Получив качественную современную помощь в нашей больнице, сегодняшние дети смогут вырасти здоровыми и трудиться на благо города, - подчеркнул представитель мэрии.

- Вы — родоначальники подобных благотворительных акций в нашем городе, — обратилась к представителям ВТБ главный врач Ольга Шайдурова. — Теперь у нас есть возможность не просто закупить новое диагностическое оборудование, но и сделать шаг к тому, чтобы вывести больницу на новый уровень работы. К тому же вы подарили настоящий праздник маленьким пациентам, а сделать это для детей с ограниченными возможностями удается не часто. А сегодня артисты принесли подарки и хорошее настроение даже тем, кто не может покинуть свою палату.

О самой акции «Мир без слез» рассказала Татьяна Есаулкова, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Екатеринбурге:

- В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. В Первоуральск «Мир без слез» приезжает впервые — для того, чтобы помочь маленьким пациентам Детской городской больницы поскорее выздороветь. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка.

Всего в этом году акции проходят в 21 городе России. Помощь на приобретение медицинского оборудования уже получили детские больницы Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иваново, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского, Нижнекамска, Иркутска, Пятигорска, Оренбурга, Калининграда. Впереди акцию ждут еще сотни маленьких пациентов, нуждающихся в лечении и искренней поддержке.

Фото: пресс-служба ВТБ

Программа «Мир без слез»

В 2018 году акции корпоративной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» пройдут в 21 городе России. Всего на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям в этом году выделено более 40 миллионов рублей.

В 2018 году ВТБ уже оказал помощь больницам в таких городах как:

Улан-Удэ (генератор для электрохирургической ультразвуковой диссекции и коагуляции),

Рязань (комплекс оборудования для лечения офтальмологических заболеваний),

Калуга (электрохирургический аппарат c функцией лигирования сосудов),

Иваново (комплекс оборудования для неврологического отделения),

Ростов-на-Дону (комплекс оборудования для детского ортопедо-травматологического отделения),

Кострома (комплект видеоэндоскопического оборудования для проведения малоинвазивных операций при оказании экстренной хирургической помощи детям),

Грозный (оборудование для клинико-диагностической лаборатории),

Тамбов (комплект эндохирургического оборудования для диагностики и лечения гинекологических заболеваний),

Каменск-Уральский (комплект оборудования для отделения реабилитации),

Нижнекамск (инкубатор для недоношенных детей для отделения анестезиологии и реанимации),

Иркутск (комплект офтальмологического оборудования),

Пятигорск (аппарат искусственной вентиляции легких для отделения реанимации),

Оренбург (комплект оборудования для онкологического отделения);

Калининград (оборудование для дооснащения эндоскопической стойки в операционной травматологического отделения);

Москва (комплект видеоэндоскопического оборудования для отделения новорожденных и бронхоскопического оборудования и расходных материалов для нужд торакоабдоминального отделения Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского; портативная система для нейрофизиологических исследований и два реабилитационных тренажера для восстановления функций верхних и нижних конечностей для Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск»

Почти в течение 30 лет, с 1966 по 1994 годы, детская больница входила в состав Центральной городской больницы города Первоуральска. В 1990-е годы детская больница получает юридическую самостоятельность, взрослое инфекционное отделение выводится из ее состава, открывается дневной стационар. В 2007 году открывается новое здание поликлиники Детской городской больницы, а в 2012 году учреждение переходит в областное подчинение и меняет свое название на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск». На сегодняшний день больница оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь.