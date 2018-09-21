2018-09-21T14:02:34+03:00
Экономика

ЕВРАЗ НТМК выпустил в водоемы Нижнего Тагила мальков белого амура

Эксперты будут следить за ростом популяции рыбы
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Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМКФото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
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ЕВРАЗ НТМК впервые выпустил в водоемы Нижнего Тагила пять тысяч мальков белого амура. Рыб заселили в Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище.

Белый амур – травоядная рыба, которая питается зелеными водорослями и фитопланктоном. Вес одной молоди 50 граммов. Она предотвращает зарастание водоемов водорослями, уничтожает отмершие растения, что увеличивает содержание кислорода в воде.

Погружение белых амуров в емкость. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Погружение белых амуров в емкость. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

- Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб. В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков, - рассказали в пресс-лужбе компании.

ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. Для очистки сточных вод ЕВРАЗ НТМК использует угольные фильтры.

Рыб погружают в специальную емкость. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Рыб погружают в специальную емкость. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

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